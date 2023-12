Corale San Cristoforo e Coro Anemos in concerto alla basilica di Gallarate

Sabato 16 dicembre alle ore 21 la Corale San Cristoforo e il Coro Anemos proporranno l’ormai tradizionale concerto alla basilica Santa Maria Assunta di Gallarate: una serata che trasporterà l’ascoltatore in un vero e proprio viaggio musicale attraverso i secoli, ascoltando l’evoluzione e i richiami tra le varie epoche storiche dei vari mottetti.

Non mancheranno alcuni tra i canti più conosciuti ma, come da tradizione dei programmi presentati dalla Corale, non verranno meno anche composizioni poco note. La serata sarà ulteriormente impreziosita dalla presenza del Coro Anemos che aprirà la serata proponendo tradizionali melodie natalizie.

La Corale San Cristoforo è nata lungo il percorso di restauro e rinnovamento della Basilica di Gallarate per sperimentare un progetto di animazione culturale che li avesse il proprio fulcro. Attualmente la formazione conta circa quaranta elementi, diretti come sempre dal M° Fabio Zambon e accompagnati al pianoforte dal M° Marco Vismara.

Appuntamento sabato 16 dicembre, alle ore 21, nella Basilica di S. Maria Assunta, piazza Libertà, Gallarate.