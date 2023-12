Cortisonici 2024 torna ad aprile e fa sempre più spazio ai giovani registi

Sono tante le novità per la ventunesima edizione di Cortisonici Film Festival, a Varese dal 5 al 13 aprile 2024. A partire dalla sezione dedicata ai più giovani, che quest’anno si amplia e raddoppia. Come sempre c’è la sezione Cortisonici Ragazzi, rivolta a ragazzi e ragazze nella fascia d’età compresa tra gli 11 e 19 anni, e per la prima volta prende il via Cortisonici Academy, dedicata a studenti di università, scuole di cinema o di enti di formazione che operano in ambito audiovisivo.

Una crescita resa possibile anche grazie al progetto Cortisonici – Miracolo a Varese, che ha ottenuto un finanziamento da parte di Fondazione Comunitaria del Varesotto ed è collegato a una campagna di raccolta fondi a cui possono aderire tutti gli appassionati e amici del festival, tramite il link: https://www.fondazionevaresotto.it/i-progetti/miracolo-a-varese/#dona-ora.

L’obiettivo del progetto è quello di favorire lo sviluppo delle sezioni dedicate ai più giovani e in generale sostenere il festival, da sempre gratuito.

“Dopo un’edizione innovativa come quella del 2021 che ha portato con successo i lavori dei giovani registi in sala e in diretta streaming – spiega Tatiana Tascione, coordinatrice della sezione Cortisonici Ragazzi – le due edizioni successive hanno segnato il definitivo ritorno degli aspiranti registi in sala. Per celebrare il ventesimo anniversario della sezione dedicata ai più giovani, appuntamento fondamentale per gli aspiranti videomakers di tutta Italia, l’Associazione Cortisonici ha deciso di proporre due bandi differenti. Il primo, Cortisonici Ragazzi, è riservato ai cortometraggi prodotti in contesto scolastico o extrascolastico, in autonomia o col supporto di adulti, realizzati da giovani appartenenti alla fascia di età compresa tra gli 11 e i 19 anni. Il secondo bando, Cortisonici Academy, è riservato agli aspiranti registi iscritti ad Università, Scuole di Cinema e Enti di Formazione post-diploma che operano nell’ambito dell’audiovisivo”.

Grazie al supporto di Fondazione Comunitaria del Varesotto e alla campagna di raccolta fondi collegata sarà dunque possibile favorire e supportare la crescita del festival a partire dalle sezioni dedicate ai giovani, consentendo inoltre di proseguire nella gratuità che da sempre è la nota che contraddistingue l’accesso alla manifestazione.

All’edizione 2024 di Cortisonici Ragazzi potranno partecipare esclusivamente le opere realizzate dopo il 1° gennaio 2023 da studenti o giovani di età compresa tra gli 11 e i 19 anni (con o senza il supporto di adulti), mentre all’edizione 2024 di Cortisonici Academy potranno partecipare le opere realizzate dopo il 1° gennaio 2022 da studenti appartenenti a Università, Scuole di Cinema e Enti di Formazione post-diploma che operano nell’ambito dell’audiovisivo. I cortometraggi che dovranno pervenire entro il 18 di febbraio 2024 potranno affrontare tematiche trasversali, con il supporto di uno o più generi cinematografici e non potranno superare i 15 minuti.

Per sviluppare i soggetti potranno esser utilizzati diversi format audiovisivi: dal film di fiction e di genere allo spot e al videoclip, fino alla videoarte, al reportage e al documentario.

La scadenza è prevista per il 18 febbraio 2024. Per il 2024 l’Associazione Cortisonici ha deciso di promuovere per entrambi i bandi un tema libero, una scelta che ha l’obiettivo di coinvolgere i giovani in maniera trasversale, con la curiosità di raccogliere le intuizioni più disparate. I bandi prendono in considerazione, dunque, tutti i possibili format e generi cinematografici e sono aperti a qualsiasi tematica.

Il bando è online sul sito Cortisonici https://www.cortisonici.org/.

Per ulteriori informazioni si può contattare il referente Tatiana Tascione al seguente indirizzo: ragazzi@cortisonici.org.

Cortisonici Ragazzi rappresenta un appuntamento imperdibile per studenti e giovani italiani da ben vent’anni; gli aspiranti registi e videomakers hanno l’occasione di cimentarsi nella settima arte attraverso il format del cortometraggio, mostrando i propri lavori al pubblico sempre più eterogeneo del festival e confrontandosi con altre classi, scuole e ragazzi che hanno intrapreso lo stesso percorso.