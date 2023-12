Cosa dovremmo sapere prima di scegliere la clinica giusta per un trapianto di capelli

Molte persone si trovano, spesso a metà della loro vita, a dover fare i conti con un notevole disagio. Si tratta del sopraggiungere della alopecia. In molti per sopperire a questo disagio scelgono di affidarsi a cliniche specializzate in grado di attuare trapianti di capelli.

La destinazione più gettonata in questi casi, è la Turchia. Spesso ci si affida a storie di conoscenti o recensioni su internet legate soprattutto all’economicità dei trapianti nelle cliniche turche. Ma trattandosi di una importante operazione che andrà a mutare il nostro aspetto, è necessario avere a portata di mano consigli saggi e una guida adatta per avere chiaro cosa è davvero importante sapere prima di compiere questo passo.

Come scegliere la clinica giusta per il trapianto dei capelli?

Gli aspetti da valutare sono molti, come l’affidabilità dei medici esperti e la loro abilità nel lavoro, ma ciò che in un primo momento può aiutarci e spingerci a decidere se valutare o meno la possibilità di un trapianto, è proprio il costo. Si sa, certamente, di andare in contro a un’operazione non certo economica, ma i costi offerti in Italia, che si aggirano intorno ai 5 mila euro, non sono quasi mai accessibili. Contro a queste cifre ci sono i prezzi di un trapianto capelli in Turchia, che ammonta invece sui 2.500/2.800 euro. Ovviamente i prezzi di cui si parla sono variabili e dipendono dalla quantità e dal tipo di innesti che è necessario applicare sulla cute.

La cosa veramente positiva è che chiunque può rivolgersi a una di queste cliniche, che offrono una prima consulenza online, per ricevere un dettagliato preventivo su cui compiere le proprie valutazioni.

Sia uomini che donne, quindi, con problematiche tra loro differenti e tra le più disparate possono cercare aiuto all’interno di una clinica Elithair e avere la certezza di uscirne soddisfatti.

Cosa è necessario sapere e cosa è necessario valutare.

La prima consulenza e la successiva prima visita si basano su una valutazione esterna del caso: sarà necessario valutare l’ampiezza della stempiatura o della chierica, la rapidità della caduta del capello, la consistenza di esso. È necessario quindi tenere presente tutti i dati che riguardano la propria storia legata alla perdita dei capelli per aiutare gli esperti a comprendere meglio e agire di conseguenza nel migliore dei modi.

Oggi Istambul è la principale meta raggiunta da chi necessita di un trapianto dove si ha la possibilità di essere assistiti e curati dai migliori specialisti in tutto il mondo.

Naturalmente sorge spontaneo chiedersi come mai proprio la Turchia sia diventata roccaforte di questo tipo di servizio. Si tratta di un servizio che la nazione turca è in grado di offrire ad ottimo prezzo grazie al basso costo della vita all’interno del paese, dando a tutti la possibilità di trovare la loro strada verso una vita migliore.

Le cliniche turche si sono inoltre specializzate nell’innovativo ed esclusivo metodo SDHI (ogni singolo follicolo pilifero viene estratto dall’area prescelta come donatrice e trapiantati singolarmente nell’area che necessita di ricevere) in grado di fornire risultati davvero esaltanti sia per uomini che per donne, partendo da una cifra minima di 2.800 euro.