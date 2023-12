Cosa fare nel weekend a Varese e nel Varesotto il 1, 2, 3 dicembre

Si accendono le ormai famose Lucine di Natale a Leggiuno che ogni anno trasformano il paese in una ambiente fatato. Sangiano festeggia il suo patrono Sant’Andrea con una serie di incontri, concerto e mercatini. Creanza e il Signor Panettone porta l’artigianato di qualità a Ville Ponti. Sabato 2 e domenica 3 dicembre 80 artigiani e 14 pasticceri daranno vita all’evento natalizio dedicato al buono e al bello del fatto a mano.

“L’arte è in gioco” in mostra al Verbania di Luino, dalla storia del videogame alle mani degli artisti creatori. Il collettivo di Neoludica torna con una mostra all’avanguardia a cura di Debora Ferrari, Luca Traini, Francesca Anedda.

Ai Magazzini di Varese tappa per Lazzaro e Rares: il primo è in concerto venerdì con il nuovo album “È ora di andare”, apre Donno. Sabato il pop pieno del cantante di Birlad, apre Veddasca e segue Djset. A Gallarate una serata di storie di donne che non si arrendono: venerdì 1 dicembre alla Sala Impero di Gallarate la presentazione “Never surrender-storie di donne”, terzo appuntamento organizzato dalla rete La Scintilla.

BRUNELLO – Al tuo Natale ci pensa il mercatino solidale di Good Samaritan Odv: lo shop solidale dell’associazione riapre le sue porte al pubblico e invita tutti a scoprire i nuovi prodotti alimentari d’eccellenza, ideali per confezioni regalo per amici e parenti. Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Sabato 2 dicembre festa di inaugurazione per il negozio Svapo&basta di Corso XX Settembre. Dj set, buffet di benvenuto e tanti gadget in omaggio. Tutte le informazioni

BARASSO – Sarà un weekend dedicato alla moda quello di Le Pi, il Vintage Shop di Barasso. Al classico pomeriggio in negozio si aggiunge un’occasione unica per imparare ad abbinare capi, creare outfit ed immaginare un nuovo modo di indossare abiti vintage. Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Due interi weekend dedicati al Natale e alle sue magiche atmosfere, con la partecipazione di numerosi selezionati espositori artigiani: al Castello Visconti arrivano i mercatini natalizi. Tutte le informazioni

VARESE – Un appuntamento imperdibile alle Ville Ponti: Creanza Creative Market e il Signor Panettone portano l’artigianato di qualità a Varese. Sabato 2 e domenica 3 dicembre 80 artigiani e 14 pasticceri daranno vita all’evento natalizio dedicato al buono e al bello del fatto a mano. Tutte le informazioni

VARESE – Da Elledue Giocheria arriva Babbo Natale. I bambini che passeranno a salutarlo, riceveranno un bellissimo gadget natalizio e potranno fare tante fotografie con lui. Tutte le informazioni

VARESE – Gli amanti dell’arte potranno visitare le due mostre Invisibili Alchimie ed Echoes fino a sabato 23 dicembre 2023 alla Galleria Punto sull’Arte. Tutte le informazioni

VARESE – Dal 19 novembre al 6 gennaio, per tutte le domeniche, Babbo Natale sarà al Sacro Monte. Di volta in volta, grandi e piccini, potranno trovarlo in un locale diverso del Borgo e trascorrere il pomeriggio tra lucine e prelibatezze. Questa domenica appuntamento al ristorante Montorfano. Tutte le informazioni

VARESE – I mercatini portano il Natale in piazza Montegrappa e Varese si veste a festa. Dal 24 novembre al 26 dicembre un vero e proprio villaggio di Natale con 30 casette di legno addobbate e illuminate per le feste con musica ed eventi itineranti per grandi e piccini e tantissimi prodotti in vendita. Tutte le informazioni

LEGNANO – In Contrada San Bernardino arriva lo specialissimo weekend di gusto e sapori del nord Italia con la Sagra della polenta e dei pizzoccheri. Tutte le informazioni

MORAZZONE – Una festa a Morazzone per il 50esimo anniversario di sacerdozio di don Donato. Nella sua ex parrocchia don Donato festeggerà infatti la ricorrenza con tanti amici, che in tutti questi anni non l’hanno mai dimenticato – Tutte le informazioni

LEGNANO – Arriva a Legnano in Contrada San Bernardino la Sagra della Polenta e dei Pizzoccheri. Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 dicembre arriva a Legnano in Contrada San Bernardino lo specialissimo weekend di gusto e sapori del nord Italia – Tutte le informazioni

SCACCHI – Una domenica con gli scacchi a Oggiona con Santo Stefano. Il 3 dicembre si disputa il torneo Open e U14 dell’asd “Danilo Deon” in collaborazione con l’Avis: ecco come fare per partecipare – Tutte le informazioni

GALLARATE – “Le sfide dell’acqua”. Alfa presenta al Maga di Gallarate l’open day che non c’era. In programma il primo dicembre al Museo Maga di Gallarate, a partire dalle ore 9.30. L’evento è organizzato e proposto da Alfa, il gestore del servizio idrico integrato della Provincia di Varese, con il prezioso supporto di Geopop, progetto editoriale dedicato al mondo della scienza – Tutte le informazioni

SANGIANO – A Sangiano è festa per Sant’Andrea: incontri, concerto e mercatini. Sangiano festeggia il suo patrono. Una serie di appuntamenti accompagneranno la comunità sangianese a partire dal fine settimana. Il 3 dicembre mercatino – Tutte le informazioni

MORAZZONE – A Casa Macchi a Morazzone arriva per un weekend il primo mercato di rigatterie e anticaglie. Appuntamento al 2 e 3 dicembre. Il FAI espone e vende in via straordinaria una selezione di oggetti e arredi provenienti dal deposito della Fondazione e non destinati a essere riallestiti nei suoi Beni – Tutte le informazioni

VARESE – Un weekend dal profumo natalizio a Varese. Tanti gli appuntamenti da venerdì 1 a domenica 3 dicembre dal centro cittadino al Sacro Monte ma anche nei vari quartieri varesini – Tutte le informazioni

CICLISMO – Cinquant’anni di Trofeo Binda, tante “regine” nel gran gala di Villa Recalcati. Sabato 2 dicembre si festeggia il mezzo secolo di storia delle gare di ciclismo femminile a Cittiglio. Presenti numerose campionesse delle diverse epoche. Minervino: “Un viaggio magnifico” – Tutte le informazioni

LEGGIUNO – Le Lucine di Natale a Leggiuno: ecco tutte le informazioni per l’edizione 2023. Dove parcheggiare, orari, prenotazioni, calendario eventi e novità: ecco tutte le informazioni per partecipare all’evento in programma dal 2 dicembre al 7 gennaio – Tutte le informazioni

CAIRATE – Arriva il Natale alla scuola dell’infanzia Carnelli a Boladello di Cairate: due appuntamenti per fare festa. Doppio appuntamento festivo: il 2 dicembre previsti i mercatini e l’accensione del presepe e dell’albero mentre il 16 dicembre il grande racconto di Natale – Tutte le informazioni

MARNATE – Marnate – iniziano ufficialmente questo fine settimana le iniziative che trasformeranno Marnate nel “paese dei presepi” – Tutte le informazioni

MERCATINI – Andar per mercatini di Natale: tre appuntamenti “vicini” da non perdere. Tre occasioni di vivere l’atmsfera della tradizione natalizia dall’Ossola alle rive del Lago Maggiore – Tutte le informazioni

SAMARATE – Il “Giardinetto di Babbo Natale”, giochi e stand a Verghera di Samarate. Lo spazio di via Indipendenza ospita sabato 2 e domenica 3 dicembre tante diverse attività per piccoli e grandi – Tutte le informazioni

PORTO VALTRAVAGLIA – Auguri in piazza a Porto Valtravaglia: due giorni di eventi sul lungolago. La manifestazione per un intero weekend coinvolgerà il piccolo borgo lacustre: ecco tutti gli eventi in programma – Tutte le informazioni

CASTELLO CABIAGLIO – Giochi, solidarietà e musica al mercato natalizio del Giusto iNperfetto. Domenica 3 dicembre nel borgo di Castello Cabiaglio l’edizione natalizia del mercato del Giusto iNperfetto inaugura un fondo di solidarietà – Tutte le informazioni

BISUSCHIO – A Bisuschio un fine settimana di festa aspettando il Natale tra bancarelle, musica e un brindisi per don Marco. Sabato 2 dicembre alle 21 al Cine Teatro San Giorgio ci sarà il Concerto di gala della banda, mentre domenica 3 dicembre si farà festa con le iniziative di Natale, l’accensione delle luminarie e il benvenuto ufficiale al nuovo parroco – Tutte le informazioni

BESOZZO – A Besozzo si accende il Natale: musica, giochi di luci e doni. Presente anche Babbo Natale alla giornata di sabato 2 dicembre quando nel comune si da ufficialmente il via al periodo natalizio – Tutte le informazioni

VEDANO OLONA – Il Natale di Vedano Olona è ancora nel segno di Harry Potter. Domenica 3 dicembre dalle 10 alle 18 in tutto il paese tante attrazioni con cosplay dei personaggi della saga, le bancarelle del mercatino di Natale e un trenino che percorrerà le vie del centro – Tutte le informazioni

VARESE – Al Nuovo di Varese la proiezione del documentario “Le mura di Bergamo” di Stefano Savona. Sarà presente in sala il regista Stefano Savona. Appuntamento per l’1 dicembre al cinema di Viale dei Mille – Tutte le informazioni

VARESE – “Relazioni Faticose”, divertente commedia all’Auditorium di Sant’Ambrogio di Varese. Opera scritta e diretta da Fabio Corradi con Fabio Corradi, Corinna Segre, Eleonora D’Aniello e Silvia Morosi – Tutte le informazioni

CULTURA – “Il furto della Gioconda” al cineforum di Germignaga. Sabato 2 dicembre 2023 al Cinema Teatro Italia a Germignaga si approfondisce la storia del furto della Gioconda tra libri e documentari – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – “Lettera a Troisi”, a Gazzada un’omaggio al grande comico napoletano. Sul palco Alessandro De Rosa, voce narrante, Fausto Beccalossi fisarmonica, Claudio Farinone chitarra. Special guest Dalai (voce). L’appuntamento è per domenica 3 dicembre alle 16 e 30 nella Sala consiliare del comune – Tutte le informazioni

UBOLDO – Dopo i successi piemontesi, la compagnia del Crivello torna nella “sua” Uboldo con “Biscotti alle noci”. Dopo i successi ottenuti a Varano Borghi e a Novara, la Compagnia torna sul palco del Teatro San Pio sabato 2 dicembre alle 21 con la divertente commedia di Nino Criscione – Tutte le informazioni

CASTELLO CABIAGLIO – A Castello Cabiaglio arrivano i clown: una serata divertente per incontrare la bellezza della diversità. Al Salone Polivalente una serata con una scatola nera, tre clownesse e una storia che affronta temi di grande attualità – Tutte le informazioni

ARCISATE – A Brenno Useria serata di improvvisazione teatrale con i Senza Testo. L’appuntamento è per sabato 2 dicembre alle 20.45 al teatro dell’oratorio Beato Carlo Acutis – Tutte le informazioni

GALLARATE – Ultimo weekend per visitare la mostra di Valentina Vetturi al Maga. In occasione del finissage visita guidata e ingresso gratuito domenica 3 dicembre – Tutte le informazioni

VALGANNA – Alla Badia di Ganna la mostra “La Natività nella contemporaneità del terzo millennio”. L’allestimento vede in mostra venticinque opere scultoree in materiale ceramico, di altrettanti artisti che hanno interpretato la tematica della “natività” – Tutte le informazioni

VARESE – Al Castello di Masnago un nuovo percorso espositivo dedicato alle “Virtuose relazioni varesine: Baj, Guttuso e Tavernari”. L’inaugurazione al pubblico è per sabato 2 dicembre alle ore 11. Il Comune di Varese vuol far conoscere e dialogare tra loro le opere dei tre grandi artisti accomunati da un legame esistenziale e creativo col territorio varesino – Tutte le informazioni

VARESE – NavighiAMO: esperienza in barca con ragazzi fragili, una mostra a Varese. Per la giornata mondiale delle persone con disabilità, un’esposizione nella sede della Lega Navale Italiana in via Canottieri – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Visita guidata alla “straordinaria natività” della Chiesa della Madonna in Campagna a Castiglione Olona. L’iniziativa si inserisce nella serie di visite ai luoghi più affascinanti della provincia di Varese che custodiscono delle particolari e pregiate rappresentazioni della Natività ed è promossa da Archeologistics – Tutte le informazioni

LUINO – “L’arte è in gioco” in mostra al Verbania di Luino, dalla storia del videogame alle mani degli artisti creatori. Il collettivo di Neoludica torna a Luino con una mostra all’avanguardia a cura di Debora Ferrari, Luca Traini, Francesca Anedda con un intervento di Emanuele Cabrini. Il 1° dicembre l’inaugurazione – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – L’esposizione “Fiber Heart” alla Galleria Boragno di Busto Arsizio. Sabato 2 e domenica 3 dicembre la mostra con le creazioni di Chiara Rosanna ed Emanuela Magnaghi, due artiste giocano da sempre con tessuti, filati, colori, passamanerie, decori, bottoni vintage e molto altro – Tutte le informazioni

GALLIATE LOMBARDO – Matteo Della Bordella ospite a Galliate Lombardo per la rassegna “Uomo e Natura”. Sabato 2 dicembre nella sala consiliare appuntamento con il celebre alpinista, in occasione della rassegna culturale Uomo e Natura – Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – “Piano solo”: Paolo Paliaga in concerto al teatro Soms di Caldana. Brani originali, improvvisazioni e cover di pezzi immortali nell’ultimo lavoro del musicista lombardo – Tutte le informazioni

VARESE – Ai Magazzini di Varese tappa per Lazzaro e Rares. Il primo è in concerto venerdì con il nuovo album “È ora di andare”, apre Donno. Sabato il pop pieno del cantante di Birlad, apre Veddasca e segue Djset – Tutte le informazioni

VARESE – Un concerto nella Basilica di Varese per la Croce Rossa Italiana. Venerdì 1 dicembre alle 20.30 nella Basilica di San Vittore a Varese si terrà il primo dei due concerti che compongono la seconda edizione di “Musica per Stare Bene” – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Omaggio a Maria Callas nel secondo appuntamento della stagione della Ponchielli APS. Il concerto si terrà domenica 3 dicembre, alle ore 16,45, presso la sala conferenze del museo del tessile di Busto Arsizio – Tutte le informazioni

MUSICA JAZZ – Cantallops Island sul palco di Varese Vive. Victor Gordo Cantallops (pianofote), Achille Giglio ( dal contrabbasso), Andrea Varolo (percussioni), Enza Cannone (voce) suoneranno venerdì 1 dicembre alle ore 21 – Tutte le informazioni

AZZATE – Il gospel del coro Jlbs ad Azzate sostiene le attività di Medici per l’Africa. Dopo il successo dello scorso anno a Gallarate, torna lo spettacolo in musica del coro Jesus Love and Blue Sky, a sostegno dell’attività di Medici con l’Africa, a sostegno dell’ospedale di Yirol in Sud Sudan – Tutte le informazioni

GALLARATE – A Gallarate una serata di storie di donne che non si arrendono. Il 1° dicembre alla Sala Impero di Gallarate la presentazione “Never surrender-storie di donne”, terzo appuntamento organizzato dalla rete La Scintilla – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Sara Magnoli protagonista dell’ultimo appuntamento con “Intrecci” a Maccagno. L’autrice presenterà il suo nuovo romanzo “Il cuore in guerra” (Pelledoca Editore), illustrato da Riccardo Ambrosi – Tutte le informazioni

VARESE – “La poesia come cura”, serata culturale al Liceo Manzoni di Varese. Incontro-laboratorio con il poeta, artista e poeta-terapeuta Dome Bulfaro venerdì 1° dicembre 2023, ore 20:30, ingresso libero – Tutte le informazioni

LEGGIUNO – “Compito per domani”, in biblioteca a Leggiuno con il libro di Nicolae Dabija. In occasione del 1 Dicembre, Festa Nazionale della Romania, l’associazione Italia -Moldova ODV, organizza la presentazione del volume che racconta “la più bella storia d’amore di tutti i tempi” – Tutte le informazioni

VEDANO OLONA – Vedano Olona racconta la sua storia con un libro fotografico. Sabato 2 dicembre alle 16,30 in Sala consiliare sarà presentato il libro “Non ti scordar di noi. Fotogrammi per una storia vedanese”, edito da Macchione e realizzato dal Gruppo volontario di ricerca storica – Tutte le informazioni

MALNATE – “Giochiamo Insieme”, a Malnate una giornata di inclusione per scoprire il baseball per ciechi. L’evento è stato organizzato In occasione dalla Giornata Internazionale delle persone con disabilità. Appuntamento sabato 2 dicembre dalle 10.15 con un programma fitto di iniziative – Tutte le informazioni

CICLISMO – Tutti in sella a Taino, c’è la “Pedala con il Puma”. Domenica 3 dicembre alle 10 il via della pedalata sulle strade del Basso Verbano in onore di Alessandro Covi. Iscrizioni al telefono o dalle 8,30 a Taino – Tutte le informazioni