Cosa fare nel weekend a Varese e nel Varesotto l’8, 9 e 10 dicembre

Un lungo fine settimana impregnato di atmosfera natalizia. Sono davvero tante le iniziative dedicate alle feste che si avvicinano con le città e i paesi che si illuminano per il Natale. Tante anche le occasioni per lo shopping natalizio con mercatini di Natale e solidali. A Malnate arrivano Gli ambulanti di Forte dei Marmi mentre a Varese piazza Montegrappa si trasfomerà in un vero e proprio villaggio caratteristico. A Besano si festeggia il “cittadino” più longevo di tutti, il Besanosauro mentre a Cocquio si corre con la Babbo Run. Di seguito tutti gli appuntamenti:

EVENTI IN EVIDENZA

BESOZZO – Sabato 9 e domenica 10 dicembre due eventi che hanno come protagonista la cantante spirituale e scrittrice italo-finlandese Thea Crudi. Tutte le informazioni

BRUNELLO – Al tuo Natale ci pensa il mercatino solidale di Good Samaritan Odv: lo shop solidale dell’associazione riapre le sue porte al pubblico e invita tutti a scoprire i nuovi prodotti alimentari d’eccellenza, ideali per confezioni regalo per amici e parenti. Tutte le informazioni

GAVIRATE – Dall’8 dicembre al 7 gennaio, la Pro Gavirate, con il patrocinio del Comune e della Provincia organizza una mostra dei presepi al Chiostro di Voltorre. Tutte le informazioni

MALNATE – Arriva il Natale, tempo di festa, regali e di shopping, e domenica 10 dicembre, Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® tornano a Malnate in Piazza delle Tessitrici. Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Ultimo weekend dedicato al Natale e alle sue magiche atmosfere, con la partecipazione di numerosi selezionati espositori artigiani: al Castello Visconti vi aspettano i mercatini natalizi. Tutte le informazioni

VARESE – Visitabile fino al 25 febbraio la mostra Passageway a Villa Panza chiude il ciclo dedicato a “natura e forma”. Tutte le informazioni

VARESE – Gli amanti dell’arte potranno visitare le due mostre Invisibili Alchimie ed Echoes fino a sabato 23 dicembre 2023 alla Galleria Punto sull’Arte. Tutte le informazioni

VARESE – Dal 19 novembre al 6 gennaio, per tutte le domeniche, Babbo Natale sarà al Sacro Monte. Di volta in volta, grandi e piccini, potranno trovarlo in un locale diverso del Borgo e trascorrere il pomeriggio tra lucine e prelibatezze. Questa domenica appuntamento all’Osteria Irma. Tutte le informazioni

VARESE – I mercatini portano il Natale in piazza Montegrappa e Varese si veste a festa. Dal 24 novembre al 26 dicembre un vero e proprio villaggio di Natale con 30 casette di legno addobbate e illuminate per le feste con musica ed eventi itineranti per grandi e piccini e tantissimi prodotti in vendita. Tutte le informazioni

Per promuovere qui il vostro evento: marketing@varesenews.it

EVENTI

INDUNO OLONA – Venerdì 8 dicembre torna nella frazione indunese di Cascina Molina il tradizionale appuntamento dell’Immacolata, una festa particolarmente sentita dai residenti perché a Maria Immacolata è dedicata la piccola chiesa che è il cuore della frazione. – Tutte le informazioni

INDUNO OLONA – Appuntamento sabato 9 dicembre con il Mercato della Terra del Piambello: i banchi dei piccoli produttori aderenti saranno presenti in via Jamoretti a Induno Olona in località San Cassano a partire dalle ore 9. – Tutte le informazioni

BESANO – Sabato 9 dicembre sarà dedicato a celebrare i 30 anni dal ritrovamento del fossile di Besanosaurus leptorhynchus: era la primavera 1993, quando i volontari del gruppo paleontologico di Besano fanno la scoperta che cambierà la storia del giacimento di Besano e del Monte San Giorgio, che grazie a questo ritrovamento è stato dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. – Tutte le informazioni

SPECIALE NATALE

LEGGIUNO – Le Lucine di Natale a Leggiuno: ecco tutte le informazioni per l’edizione 2023. Dove parcheggiare, orari, prenotazioni, calendario eventi e novità: ecco tutte le informazioni per partecipare all’evento in programma dal 3 dicembre al 7 gennaio (l’inaugurazione inizialmente prevista per il 2 dicembre è stata posticipata a giorno successivo per le condizioni avverse del meteo) – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – La villa delle lucine di via Bramante, a Busto Arsizio, si riaccenderà ufficialmente venerdì 8 dicembre alle 17,30. Quest’anno lo spettacolo promette di abbagliare ancora di più gli occhi delle tante famiglie che saranno presenti per l’evento grazie alle ben 300 mila lucine che faranno risplendere la dimora della famiglia Picco Bellazzi. Tutte le informazioni

ANGERA – Sarà un dicembre all’insegna del Natale quello in programma nella cittadina della Rocca. Dall’Immacolata fino alla Vigilia sono diverse le iniziative dedicate alle feste. In questo fine settimana si sono accese le luci delle nuove luminarie sul lungolago e nel borgo, mentre il grande albero di Natale della piazza parrocchiale (leggi qui la sua storia) sarà illuminato come da tradizione il giorno dell’Immacolata. – Tutte le informazioni

CARNAGO – Mercatini, albero e giochi. A Carnago si accende il Natale Il 7 e l’8 dicembre tante iniziative nel cuore di Carnago per festeggiare il Natale – Tutte le informazioni

OGGIONA CON SANTO STEFANO – La Pro Loco di Oggiona con Santo Stefano anche quest’anno l’8 Dicembre celebrerà la tradizione cittadina allestendo il villaggio Natalizio all’interno della suggestiva cornice della pineta, dove tutti i bambini potranno consegnare le loro letterine direttamente nelle mani di Babbo Natale. – Tutte le informazioni

FAGNANO OLONA – Sarà domenica 10 dicembre la festa di natale della Pro Loco di Fagnano Olona. La festa, che si terrà al castello visconteo di Fagnano Olona comincia con la benedizione del presepe allestito dall’associazione alle 16.30. – Tutte le informazioni

MACCAGNO – Venerdì 8 dicembre alle ore 15:00 il Cai Luino invita tutti i soci e gli amici della Sezione presso la palestra di roccia in località Cinzanino in Maccagno per uno scambio di auguri di buone feste. – Tutte le informazioni

DUMENZA – Grazie al Comune e la collaborazione dell’associazione locale Ora Sempre Giovani, la magia del Natale è pronta ad entrare in tutte le case dei dumentini. Con mercatini natalizi, giochi e musica, il programma di quest’anno è concepito per soddisfare tanto grandi quanto piccini – Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – Sarà una domenica speciale quella del 10 dicembre a Cocquio Trevisago perché si terrà la prima edizione della “Babbo run” una camminata nin competitiva per adulti e bambini (ma gli adulti meglio se vestiti da Babbo Natale). – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – In occasione delle feste, anche quest’anno a Castiglione Olona farà ritorno il Villaggio di Babbo Natale, con tante attività per tutti i bambini. Organizzata dal Comune di Castiglione – assessorato alle Politiche sociali e istruzione, in collaborazione con enti, associazioni locali ed il contributo di alcuni privati, la quarta edizione di questa iniziativa natalizia rivolta ai bambini e alle loro famiglie si terrà domenica 10 dicembre dalle 11 alle 18 al Castello di Monteruzzo, in via Marconi. – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Con l’avvicinarsi delle festività, anche lo splendido borgo quattrocentesco di Castiglione Olona si prepara ad ospitare il suo mercatino di Natale che per il terzo anno consecutivo si trasformerà in una speciale edizione della Fiera del Cardinale. Domenica 10 dicembre dalle 9 alle 17 il centro storico, con la sua caratteristica piazza, le corti medievali e le sue vie suggestive accoglierà più di settanta bancarelle. – Tutte le informazioni

GAVIRATE – Venerdì 8 dicembre, Progetto Rughe Odv riprende una tradizione che si era persa, nel solco dei ricordi da ritrovare: i mercatini nella piazza del Chiostro di Voltorre. Per tutta la giornata, dalle 10 alle 18, ci saranno espositori hobbistici, merenda con il CAI Gavirate, ristoro all’Oratorio di Voltorre. Nel Chiostro Laboratori di Atelier Rughe con Gigi Bellaria dalle ore 10, Babbo Natale per i bimbi, tante sorprese…. e al piano superiore la Mostra dei Presepi a cura di Pro Loco Gavirate. – Tutte le informazioni

BIANDRONNO – Il Circolo Culturale De Biandronn sta per dare il via alla stagione natalizia con un evento molto atteso: la nuova edizione di “Natale a Villa Borghi”. Questa manifestazione, giunta ormai a un consueto appuntamento nel cuore delle festività, vedrà l’esposizione di presepi artistici e la creazione della casa di Babbo Natale. E quest’anno è prevista una bella novità: un presepe realizzato in una vera barca di pescatori. – Tutte le informazioni

CASCIAGO – Doppio evento natalizio a Casciago e Morosolo l’8 dicembre. A Morosolo, il Riarma Caffè con il patrocinio del Comune di Casciago, ha organizzato la 7^ edizione del “Natale a Morosolo” – Tutte le informazioni

LUVINATE – Il Natale arriva a Luvinate con “Luvinate for Christmas 2023”. Mercatino hobbisti, produttori locali e associazioni si troveranno al Parco del Sorriso domenica 10 dicembre per un appuntamento in vista delle festività organizzato dalla Pro Loco di Luvinate in collaborazione con il Comune. – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – Elio e le Storie Tese tornano al Teatro di Varese. Due le date in cui saranno protagonisti sul palcoscenico di Piazza Repubblica per il tour “Mi resta un solo dente e cerco di “riavvitarlo”. Appuntamento per il 9 e il 10 dicembre 2023, alle 21. I biglietti sono in vendita su Ticketone e alla biglietteria del teatro. – Tutte le informazioni

VARESE – L’ultimo appuntamento di “Generazione Giovani – i maestri” invita i bambini, le famiglie e anche gli adulti ad una partecipazione attiva nello spettacolo Mary Poppins, nella speciale lettura scenica partecipata proposta dall’attrice Marina De Juli, figlia d’arte di Dario Fo e Franca Rame. L’appuntamento è per domenica 10 dicembre alle ore 16.30 nel Salone Estense di via Sacco 5 – Tutte le informazioni

VARESE – Tra indimenticabili classici e novità di successo conditi da un pizzico di magia, arriva la stagione autunnale 2023 di CinemaKids, la rassegna che Filmstudio90 dedica ai bambini e alle loro famiglie.

In programma, tra ottobre e dicembre, otto appuntamenti speciali al Cinema Teatro Nuovo di viale dei Mille a Varese, sempre di domenica pomeriggio alle ore 15, con ingresso per tutti a prezzo ridotto a 5 euro. – Tutte le informazioni

TRAVEDONA MONATE – Domenica 10 dicembre, alle 20.45 al Cineteatro Santamanzio di Travedona Monate si svolgerà la seconda edizione del Piccolo Festival del Cinema Palestinese, il PiFCiP. La prima edizione ha avuto luogo solo pochi mesi fa, in marzo 2023, ma l’Associazione COVO di Varese, ha ritenuto necessario anticipare la seconda per i recenti fatti accaduti in Palestina e Israele. – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – La mostra fotografica “Libertà sui muri” di Maurizio Fantoni Minnella – 42 scatti è in programma al Museo Castiglioni di Villa Toplitz. Sarà inaugurata il 9 dicembre. – Tutte le informazioni

INCONTRI

GERMIGNAGA – Sabato 9 e domenica 10 dicembre in occasione della giornata mondiale dei diritti umani, Germignaga si prepara ad ospitare una due giorni di “qualità”, con artisti internazionali e docufilm. Sponsorizzati dalla Cooperativa Ballafon di Varese, gli incontri saranno aperti a tutti e ad offerta libera e rappresenteranno un’interessante occasione di convivialità e dibattiti.- Tutte le informazioni

MUSICA

VARESE – L’Associazione Amici della Lirica Francesco Tamagno APS di Varese continua a svolgere un ruolo di rilievo nel sostegno e nell’incoraggiamento dei giovani talenti nel campo della lirica e della musica. Quest’anno, l’attenzione si concentra sul giovane talento dell’Elite Ensemble, l’orchestra d’archi che si è guadagnata un posto di rilievo nell’ambito musicale. Il concerto si terrà domenica 10 dicembre alle ore 15.30 presso l’Auditorium del Civico Liceo Musicale di Varese in Via Garibaldi 3. – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Torna a Busto Arsizio il tradizionale concerto di Sant’Ambrogio offerto dal gruppo cittadino dell’Associazione nazionale Alpini. L’appuntamento è per giovedì 7 dicembre alle 21 nella Basilica di San Giovanni. – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – I Mandolinisti Bustesi ripropongono anche quest’anno il tradizionale Concerto dell’Immacolata, in programma venerdì 8 dicembre alle ore 17.30 nella splendida cornice del Santuario di Santa Maria di Piazza e nella magica atmosfera del Natale di Busto. – Tutte le informazioni

GAVIRATE – Musica, poesia e solidarietà caratterizzeranno la serata dedicata allo scambio degli auguri natalizi tra le associazioni e l’amministrazione di Gavirate. Sabato 9 dicembre (20,30) all’auditorium delle scuole medie in viale delle Rimembranze andrà in scena una festa speciale. – Tutte le informazioni

LIBRI

GERMIGNAGA – Il 10 dicembre alle ore 17:00, presso l’ex Colonia Elioterapica di Via Bodmer a Germignaga verrà presentato il libro: Mandami una cartolina. Ongetta, una famiglia senza confini. Ne parlano Chiara Gatti, storica dell’arte e direttrice del museo M.A.N. di Nuoro e Federico Crimi, storico e direttore del Museo Parisi-Valle di Maccagno. – Tutte le informazioni

SPORT

CALCIO – Venerdì alle 14 si gioca Pro Patria – Alessandria, domenica alle 14.30 in campo (14,30): Varese – Chisola. In campo domenica anche: Legnano – Villa Valle; Piacenza – Castellanzese; Ponte S. Pietro – Varesina HOCKEY – Sabato alle 18,45 appuntamento con Pergine – Mastini Varese PALLAVOLO – Sabato alle 20,30 Uyba Busto A. – Volley Bergamo BASKET – Domenica alle 19,30 è la volta di Happy Casa Brindisi – Openjobmetis Varese

MINIBASKET – Prende il via giovedì 7 dicembre e sfrutta il “ponte” dell’Immacolata la seconda edizione della VBS Cup – Memorial Aldo Monti, torneo di minibasket riservato alla categoria “Aquilotti” organizzato dalla Varese Basket School diretta da Martino Rovera. – Tutte le informazioni