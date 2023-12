Cosa fare nel weekend di Natale a Varese e nel Varesotto

Tra gli ultimi acquisti per il cenone natalizio e lo shopping per i regali sotto l’albero la provincia di Varese si anima il weekend che precede il Natale. A Germignaga per salutare il Solstizio d’Inverno un inedito concerto notturno a lume di candela. Varese entra nello spirito del Natale con un fine settimana ricco di eventi in città, al sacro Monte e nelle periferie. Sarà una magica Vigilia a Lavena Ponte Tresa con l’arrivo di Gesù Bambino nel presepe sommerso.

EVENTI IN EVIDENZA

BISUSCHIO – Il 23 dicembre, Intrecci Teatrali vi invita a godervi lo spettacolo Il regalo di Natale al teatro San Giorgio: una bella storia, panettone, zucchero filato e Babbo Natale. Prenota il tuo posto. Tutte le informazioni

BRUNELLO – Al tuo Natale ci pensa il mercatino solidale di Good Samaritan Odv: lo shop solidale dell’associazione invita tutti a scoprire i nuovi prodotti alimentari d’eccellenza, ideali per confezioni regalo per amici e parenti. Tutte le informazioni

GAVIRATE – Dall’8 dicembre al 7 gennaio, la Pro Gavirate, con il patrocinio del Comune e della Provincia organizza una mostra dei presepi al Chiostro di Voltorre. Tutte le informazioni

VARESE – Dal 19 novembre al 6 gennaio, per tutte le domeniche, Babbo Natale sarà al Sacro Monte. Di volta in volta, grandi e piccini, potranno trovarlo in un locale diverso del Borgo e trascorrere il pomeriggio tra lucine e prelibatezze. Questa domenica appuntamento all’Albergo Sacro Monte. Tutte le informazioni

VARESE – I mercatini portano il Natale in piazza Montegrappa e Varese si veste a festa. Dal 24 novembre al 26 dicembre un vero e proprio villaggio di Natale con 30 casette di legno addobbate e illuminate per le feste con musica ed eventi itineranti per grandi e piccini e tantissimi prodotti in vendita. Tutte le informazioni

FUORI PROVINCIA

MILANO – La mostra Tra linea e luce, a cura di Domenico de Chirico, presenta circa quaranta opere che rappresentano una selezione significativa della produzione recente di Vittore Frattini, artista nato e notissimo a Varese, dove vive e lavora dal 1937. La mostra inaugura nella giornata del 21 dicembre e rimarrà aperta fino al 7 gennaio 2024 alla Fondazione Stelline. Tutte le informazioni

SPECIALE NATALE

Mancano poco a Natale. Se siete alla ricerca di un regalo last minute, niente panico, vi aiutiamo noi. Ecco qualche consiglio per i vostri acquisti. Le migliori idee regalo per il Natale 2023

EVENTI

GERMIGNAGA – Per salutare il Solstizio d’Inverno, a Germignaga un inedito concerto notturno a lume di candela. Nella notte più lunga dell’anno, le note di Andrea Tonoli risuoneranno nella sala della Colonia Elioterapica, aperta a partire dalle 23 – Tutte le informazioni

VARESE – Musei Civici di Varese, le mostre da vedere nel periodo natalizio. Dai viaggi e scoperte archeologiche dei fratelli Castiglioni in mostra a Villa Mirabello, alle opere di Guttuso, Baj, Tavernari in esposizione al Castello di Masnago, fino alla mostra dedicata a Bassanini, tra architettura, ingegneria, design e imprenditoria edile – Tutte le informazioni

NERVIANO – Il mercato contadino fa tappa a Nerviano. Domenica 24 dicembre 2023 la nuova edizione del Mercato Contadino di Nerviano nella Piazza Chiesa Colorina dalle 9 alle 13 – Tutte le informazioni

SPECIALE NATALE

VARESE – Musica, spettacoli, luci e tradizioni: Varese entra nello spirito del Natale. Fine settimana ricco di eventi in città, al sacro Monte e nelle periferie. Venerdì 23 dicembre tradizionale appuntamento con lo spettacolo dedicato alla natività – Tutte le informazioni

BRINZIO – Auguri di Natale in piazza a Brinzio. Appuntamento al termine della Santa Messa della notte di Natale per il tradizionale scambio di auguri in piazza Galvaligi – Tutte le informazioni

LAVENA PONTE TRESA – Una magica Vigilia a Lavena Ponte Tresa con l’arrivo di Gesù Bambino nel presepe sommerso. Domenica 24 dicembre dopo la messa delle 21 alla chiesa della madonna della Porta, la fiaccolata fino allo stretto e la posa della statua nelle acque del Ceresio – Tutte le informazioni

CASSANO VALCUVIA – La leggenda del quarto Re Mago al Periferico. A seguire brindisi di Natale. Sul palco una grande cornice per contenere tutta la strumentazione per una narrazione vivace e poetica – Tutte le informazioni

VERBANIA – Vigilia di Natale a Suna con la fiaccolata dei sub nel Lago Maggiore. Tanti gli eventi organizzati per il 24 dicembre. Alle 23.30 la tradizionale Santa Messa e poi lo scambio degli auguri – Tutte le informazioni

GORLA MAGGIORE – Natale insieme, con lo Spazio Zero, a Gorla Maggiore. Nel pomeriggio della vigilia il gruppo giovanile anima un momento per tutti – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – Alla vigilia Babbo Natale sbarca a Sesto Calende. Un appuntamento ormai tradizionale, a cui i sestesi sono particolarmente affezionati, garantito grazie a Pro Loco e altre realtà della città – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Fiaccolata natalizia alla comunità Anffas di Maddalena a Somma Lombardo. Appuntamento venerdì 22 dicembre con ritrovo all’oratorio dove verranno fornite fiaccole e candele – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Natale per tutti al Museo della Collegiata di Castiglione Olona. L’affascinante Pala Rigoli, visite guidate e un divertente laboratorio per bambini nel programma delle feste natalizie del Museo della Collegiata – Tutte le informazioni

LEGGIUNO – Le Lucine di Natale di Leggiuno, brillano grazie all’energia sostenibile. L’allestimento utilizza 700mila luci LED dotate di un impianto fotovoltaico per l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili, grazie alla collaborazione con EsseSolar per offrire un’esperienza unica e a basso impatto ambientale – Tutte le informazioni

ANGERA – Natale ad Angera, gli eventi delle feste. Gli appuntamenti in programma dal 22 dicembre al 7 gennaio 2024 – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta sul palco del Teatro di Varese. In scena una commedia divertente dal titolo “Scusa son in riunione…” dove il regista Pignotta dipinge il ritratto della sua generazione, quella dei quarantenni di oggi – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona la storia del quarto dei Re Magi che portava in dono storie bellissime. Sabato 23 dicembre alle 16 in Biblioteca, l’attore Giovanni Ardemagni metterà in scena la rappresentazione teatrale “I tre Re magi… erano in quattro” da lui stesso scritta ed interpretata. Ingresso libero – Tutte le informazioni

MUSICA

MUSICA – Venerdì 22 dicembre concerto di Natale della Società Filarmonica Samaratese. La banda di Samarate vuole augurare Buona Natale a tutti con il suo tradizionale concerto – Tutte le informazioni

SOLBIATE ARNO – La magia del Natale risuona a Solbiate Arno col concerto di Natale della Corale Arnatese. L’evento non è solo un’occasione per godere della bellezza della musica corale, ma anche un momento di comunità e condivisione – Tutte le informazioni

TRADATE – Sabato a Villa Truffini il Concerto di Gala del Corpo musicale Città di Tradate. L’appuntamento è per sabato 23 dicembre alle 21 nel salone di Villa Truffini. Sabato 24 i musicisti saranno per le vie del centro per la tradizionale piva della Vigilia – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Aspettando Natale con la musica dei film Disney, la Filarmonica e la Compagnia della Gru. Una serata di musica e racconti con la Filarmonica e il coro Compagnia della Gru. L’appuntamento è per sabato 23 dicembre alle 21 alla palestra comunale di via De Gasperi. Ingresso libero e gratuito – Tutte le informazioni

VARESE – Un Natale speciale con la Banda di Capolago. Appuntamento sabato 23 dicembre alle 21 nella chiesa della Santissima Trinità di Capolago a Varese – Tutte le informazioni

GALLARATE – Il tradizionale concerto di Natale del Coro Penna Nera a Gallarate. L’appuntamento quest’anno è alla chiesa di San Francesco in piazza Risorgimento – Tutte le informazioni

GORLA MAGGIORE – Doppio concerto di Natale a Gorla Maggiore. Durante la serata ci sarà anche la cerimonia di premiazione delle borse di studio messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale – Tutte le informazioni

VENEGONO SUPERIORE – Serata di solidarietà e concerto di Natale a Venegono Superiore. Si esibirà il coro “Rosa delle Alpi” di Cassano Magnano. Al termine tradizionale scambio di Auguri presso la sede del Gruppo in via Pasubio 49 al parco Pratone – Tutte le informazioni