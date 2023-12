Cotta felice per il suo Varese: “Dovevamo chiuderla prima, ma questa squadra non molla mai”

VARESE – GOZZANO 2-1 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

CORRADO COTTA (Allenatore Varese): Questa squadra ci fa soffrire: eravamo in gestione e abbiamo preso un eurogol, ma abbiamo dormito nell’occasione. Poi però abbiamo messo giù il testone e trovato il pareggio con una palla che sembrava morta in mezzo all’area, con Di Maira che è stato bravo e lucido a metterla lì e segnare. I cambi ci danno sempre buone risposte. Oggi Perissinotto, Palazzolo e Di Maira hanno dimostrato ancora. La partita andava chiusa prima, anche nel primo tempo non siamo stati cattivi per finalizzare. Nel secondo tempo qualche altra occasione, ma se le cose finiscono bene siamo tutti contenti. Questa vittoria ci aiuta ad ndare alla sosta con serenità e voglia di ripartire. Il Chisola rimane una parentesi negativa in mezzo a un bel filotto. Ora ricarichiamo le pile per ripartire al meglio con il Bra.

COTTA 2 – A metà stagione sono soddisfatto dei 33 punti conquistati e sono sempre più convinto che ce ne mancano quanto meno tre: i due contro l’Albenga e almeno uno con Chieri e Fezzanese con le reti di Cottarelli e Guri che erano regolari. Sul campo la squadra ha fatto le prSoestazioni che doveva fare. Oggi abbiamo accorciato, vediamo se nel girone di ritorno possiamo divertirci un po’ di più. Il campo ha detto che il Varese non è superiore a nessuno ma neanche inferiore, questo è il dato che tracciamo alla fine del girone di andata. Questa è una squadra che non molla mai, che è anche bella da allenare. Colgo l’occasione per fare gli auguri di Natale per tutti i tifosi e chi lavora per la società.

STEFANO MOLINARI (Difensore Varese): Abbiamo sbloccato noi difensori su palle piazzate, un’arma che dobbiamo sbloccare ancora di più. Potevo anche farne un altro, ho tentennato un attimo ma me lo terrò per la prossima. Però siamo riusciti a vincere e siamo contenti. Bravo Pippo a trovare il gol. Noi ci abbiamo sempre creduto . Il gol va a mio papà, che oggi non è potuto esserci, ma in generale alla mia famiglia.