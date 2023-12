Cremona passa a Masnago, la Openjobmetis sprofonda in zona rossa

Settima sconfitta in campionato per la Openjobmetis, la terza a Masnago. Cremona passa nel finale di un match equilibrato e spinge i biancorossi nel baratro della bassissima classifica. Si salvano in pochi.

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

OPENJOBMETIS VARESE – VANOLI CREMONA 68-75

(16-18, 32-30; 54-56)

VARESE: Moretti 18 (1-5, 3-6), Hanlan 22 (3-5, 4-8), Woldetensae 1 (0-4 da 3), Brown 8 (2-2, 1-7), Cauley-Stein 2 (1-1, 0-1); Shahid 7 (0-3, 1-3), Young 5 (1-2, 1-5), Ulaneo 5 (2-2). Ne: Zhao, Virginio, Assui. All. Bialaszewski.

CREMONA: Denegri 13 (4-7, 1-5), McCullough 15 (2-5, 2-8), Pecchia 4 (2-3, 0-1), Adrian 10 (5-6, 0-1), Golden 10 (5-9, 0-2); Eboua 13 (3-5, 1-1), Zegarowski 5 (1-1, 0-1), Lacey 2 (1-4, 0-2), Piccoli, Zanotti 3 (0-2, 1-1). All. Cavina.

ARBITRI: Lanzarini, Gonella, Lucotti.

NOTE. Da 2: V 10-20, C 23-42. Da 3: V 10-34, C 5-22. Tl: V 18-25, C 14-18. Rimbalzi: V 33 (4 off., Brown 7), C 39 (7 off., Eboua, Pecchia 8). Assist: V 12 (Hanlan 4), C 19 (Pecchia 8). Perse: V 11 (Woldetensae, Hanlan, Brown 2), C 8 (Zegarowski 3). Recuperate: V 4 (4 con 1), C 4 (McCullough 2). Usc. 5 falli: Zanotti, Hanlan. F. antisportivo: Zegarowski (7.25). F. tecnico: Brown (19.37), Zanotti (27.15). Spettatori: 4.549.