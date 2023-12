Crescita artistica e giovani talenti: a Varese il concerto dell’Elite Ensemble

L’Associazione Amici della Lirica Francesco Tamagno APS di Varese continua a svolgere un ruolo di rilievo nel sostegno e nell’incoraggiamento dei giovani talenti nel campo della lirica e della musica. Con l’obiettivo di promuovere nuove esperienze per giovani cantanti e musicisti, l’associazione organizza concerti che offrono agli artisti emergenti l’opportunità di esibirsi in pubblico.

Quest’anno, l’attenzione si concentra sul giovane talento dell’Elite Ensemble, l’orchestra d’archi che si è guadagnata un posto di rilievo nell’ambito musicale. Il concerto si terrà domenica 10 dicembre alle ore 15.30 presso l’Auditorium del Civico Liceo Musicale di Varese in Via Garibaldi 3.

L’Elite Ensemble, nato nel 2023 come parte integrante del percorso offerto da Immaginarte ai suoi studenti avanzati, è composto da giovani musicisti che hanno intrapreso o stanno per intraprendere un percorso accademico al conservatorio. La sua formazione, caratterizzata da ecletticità e originalità, si è rivelata una fonte costante di giovinezza e talento.

Il direttore artistico, Carlo Taffuri, guiderà l’ensemble attraverso un programma ambizioso e raffinato, comprendente opere di compositori illustri come Vivaldi, Stamiz, Rossini, Boccherini, Bossi e un intermezzo della Cavalleria Rusticana di Mascagni.

Un punto degno di nota è l’approccio unico dell’Elite Ensemble, che va oltre la mera esecuzione musicale. La formazione è concepita come una realtà in continua evoluzione, con l’obiettivo di offrire percorsi musicali originali ad ogni esibizione, sia attraverso i programmi eseguiti che attraverso l’inclusione di solisti ospiti.

L’ingresso al concerto è fissato a 10 euro, ma l’ingresso è gratuito per i giovani fino a 18 anni e per coloro che rinnoveranno il tesseramento agli Amici della Lirica per l’anno 2024.