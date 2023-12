Da Busto Arsizio al Parlamento Europeo. Il Tarlisu alla conquista di Bruxelles con la sua “famiglia”

Giornata di incontri bustocchi, oggi (martedì) all’Eurocamera, per l’eurodeputata Isabella Tovaglieri (Lega). Le maschere del carnevale Tarlisu, Bumbasina e Fudreta, vestite secondo tradizione, sono infatti sbarcate a Bruxelles insieme alla Famiglia Sinaghina, custode della cultura bustocca, giunta con il Presidente Simone Colombo, e alla delegazione del Vespa Club di Busto con il suo presidente Francesco Strazzanti.

Ad accogliere gli ospiti nella sede del Parlamento europeo Isabella Tovaglieri, che ha fatto gli onori di casa ad alcuni dei suoi più illustri concittadini.

«Un incontro preparato da tempo – spiega Tovaglieri – per portare sulla ribalta europea i simboli della nostra città, orgogliosa della propria identità e della propria storia, ma anche proiettata verso il futuro e aperta al mondo grazie alla sua vocazione internazionale e all’eccellenza del suo tessuto produttivo, simbolo indiscusso del Made in Italy. Ringrazio le nostre maschere, la Famiglia Sinaghina e il Vespa Club per aver accolto l’invito a portare una ventata di folclore e cultura bustocca negli austeri palazzi delle istituzioni europee, testimonando i costumi e le consuetudini del nostro territorio, una ricchezza che deve essere tutelata e valorizzata anche in Europa. Un ringraziamento speciale anche alle amiche di Federcasalinghe, che hanno realizzato i pupazzi di Tarlisu e Bumbasina che ho ricevuto oggi come dono graditissimo da parte della mia città».