Da domenica entra in vigore il nuovo orario di Trenord, più corse serali sulla Varese-Milano-Treviglio

Entrerà in vigore domenica 10 dicembre 2023 il nuovo orario di Trenord, con la conseguente modifica degli orari dei treni lungo le tratte della Lombardia.

È previsto un aumento delle corse serali sulle dorsali S5 Varese-Milano-Treviglio e S6 Novara-Milano-Pioltello. Sarà attivata anche una nuova linea la Milano Cadorna -Saronno- Novara Nord su cui effettuerà alcune corse il convoglio Caravaggio.

Tra le modifiche previste da Trenord, sempre dal 10 dicembre, i treni compresi nella fascia oraria dalle ore 10:00 alle ore 15:00, nei giorni dal lunedì al venerdì (eccetto per le giornate festive), non potranno viaggiare tra Arona e Domodossola, per lavori di ammodernamento infrastrutturale da parte di RFI.

“Domenica 10 dicembre entrerà in vigore il consueto aggiornamento dell’orario del “Servizio Ferroviario in Lombardia” –si legge sul sito di Trenord – Previsti interventi mirati su alcune linee, con l’obbiettivo di migliorare la regolarità e l’affidabilità del servizio, nonché lavori di ammodernamento della rete ferroviaria”.

Tutte le variazioni sono riportate nella sezione “Ricerca orario”, sulla App ufficiale Trenord e negli orari cartacei esposti nelle stazioni.