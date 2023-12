Da Fiorella Mannoia ai Negramaro: Amadeus rivela i cantanti di Sanremo 2024

Da Fiorella Mannoia a Mahmood: Amadeus annuncia i cantanti dell’edizione 2024 di Sanremo, il cui conto alla rovescia ha ufficialmente preso inizio in attesa del prossimo 6 febbraio.

Il noto anchorman, già in smoking in l’occasione dell’annuncio, ha infatti rivelato in diretta al Tg1 delle 13:30 i nomi dei cantanti in gara alla settantaquattresima edizione del Festival della Canzone Italia, che il prossimo anno sarà co-condotto da Marco Mengoni, Giorgia, Lorella Cuccarini e Teresa Mannino e l’immancabile Fiorello.

Questi i 27 artisti in gara- a cui si aggiungeranno tre dalla sezione giovani (tra le nuove proposte anche la travedonese Clara Soccini con Boulevard) – per la categoria big, con il ritorno di diversi vincitori delle ultime edizioni del Festival, tra cui Il Volo, Diodato, Emma, Mahmood e Francesco Renga:

Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga & Nek, Sangiovanni, Alfa, Il volo, Annalisa, Gazelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr Rain, Mannini e I Ricchi e Poveri.