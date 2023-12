Da Gallarate all’Ariston, Luca Chiaravalli torna al Festival di Sanremo

Musicista, autore, compositore, produttore per Edizioni Curci Music Publishing, Luca Chiaravalli è un nome molto conosciuto nel mondo della musica, ma anche per nel Varesotto. Il suo studio di Gallarate ospita da anni grandi nomi della musica italiana e anche quest’anno sarà sul prestigioso palco del Festival di Sanremo 2024 e con diversi artisti: Loredana Bertè, Nek e Francesco Renga.

Ad annunciarlo è lui stesso, sul suo profilo Instagram:

Tornare di nuovo su quel palco che mi ha dato negli anni enormi soddisfazioni, premi e due vittorie consecutive come autore, è sempre una gioia immensa … dirigere un’orchestra così grande è galvanizzante sia come autore, arrangiatore e produttore artistico che come maestro …nella seconda foto c’è la persona che ha creduto in me ininterrottamente dal 1997 il mio editore @claudiamescoli … ci vediamo a febbraio con @loredanaberteofficial @nekfilipponeviani @francescorenga e con i miei compagni telentuosi di viaggio @aaandreapula e @andreabonomo1 e la gang @edizionicurcimusicpublishing di @alfredogramittoricci … grazie a @diego_mancino e @dardust … un grazie gigantesco a @francescalosappio e a @gabriparisi … che dire? Ci stiamo preparando e che la luce mi centri sempre in faccia come nella foto.