Da Legnano a Busto Arsizio un servizio di trasporto pubblico integrato. Castellanza apre la via

Un servizio di trasporto pubblico locale integrato che collega Legnano a Busto Arsizio, arrivando fino a Gallarate, passando per Castellanza, collegato alla Valle Olona e a Rescaldina. Per ora è solo un obiettivo, che si intende raggiunge nel medio lungo periodo, ma il primo passo è stato compiuto. Dal 2 gennaio il Trasporto Pubblico Locale di Castellanza non sarà infatti più gestito dal Comune ma sarà di competenza dell’Agenzia T.P.L. del bacino di Como, Lecco, Varese, condizione necessaria per avviare una interlocuzione tra le Agenzie di Bacino delle Province confinanti e offrire un servizio interconnesso ed efficiente per uno dei più grandi poli urbani della Lombardia.

Ad oggi, infatti, Castellanza può contare su un’unica linea bus comunale: chi arrivava da Legnano o da Busto deve cambiare mezzo e in diversi casi percorrere un tragitto a piedi per raggiungere la fermata bus di riferimento. Dal 2016 l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mirella Cerini sta lavorando per cambiare rotta e dopo anni di interlocuzioni questa sera, 20 dicembre, ci sarà la presa d’atto per traghettare il servizio in un ambito sovra-comunale.

COSA CAMBIA

Per i prossimi sei mesi il passaggio di consegne non comporterà alcuna variazione di percorsi, orari e mezzi rispetto al servizio attuale. Fino al 30 Giugno 2024 tutto rimarrà invariato, tranne le tariffe che saranno adeguate a quelle in vigore a livello regionale con rincari sui ticket. Restano invece invariati – su esplicita richiesta dell’amministrazione – i costi degli abbonamenti scolastici acquistati nel mese di settembre.

MINORI COSTI PER IL COMUNE

«Per la città di Castellanza – dichiara il Sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini – l’acquisizione del servizio di trasporto da parte dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese rappresenta il riconoscimento ufficiale e l’inserimento dello stesso nel programma di bacino di Regione Lombardia. Significa il riconoscimento della bontà di un servizio a beneficio dei cittadini e non solo portato avanti con fatica e grande esborso economico dalla nostra Amministrazione. Fin dall’insediamento della nostra Amministrazione abbiamo creduto e sostenuto il servizio che nel tempo è cresciuto e oggi, oltre a servire i cittadini di Castellanza, studenti e lavoratori, serve anche le tante persone che per studio, lavoro o altri motivi transitano nella nostra città».

I costi a carico dell’amministrazione passeranno da 250mila euro, ai quali si devono togliere i contributi privati di Liuc e Tenova (circa 50mila euro ndr), ai 167mila euro che dal prossimo gennaio l’amministrazione riconoscerà all’Agenzia del TPL per gestire il servizio

ANCHE GALLARATE E SARONNO NELLO STESSO BACINO

Contemporaneamente a Castellanza, l’Agenzia dal 2024 assumerà anche l’esercizio dei servizi di trasporto delle città di Gallarate e Saronno, le altre due realtà del territorio finora gestite dai relativi Comuni.

UN TRASPORTO PUBBLICO SU SCALA SOVRA-COMUNALE

«Innanzitutto tale assunzione nella realtà di Castellanza era un atto dovuto verso un servizio attivo ormai da tempo e ben radicato sul territorio anche in vista delle nuove gare di affidamento dei servizi – spiega il Presidente dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese, ing. Giovanni Stefano Galli –. Poi è fondamentale per incominciare a ragionare su una zona, l’estremo Sud della provincia di Varese, fortemente

urbanizzata e con dinamiche socioeconomiche sostanzialmente diverse da quelle che gravitano attorno al capoluogo della provincia. La presenza di importanti città come Busto Arsizio e Legnano, la significativa conurbazione dei diversi centri urbani sviluppati in continuità insediativa, come appunto Castellanza, impone la necessità di sviluppare servizi di trasporto pubblico locale su scala d’ambito e fortemente integrati in modo da servire la

variegata diversità degli spostamenti sul territorio superando quei confini amministrativi che hanno comportato da sempre la frammentazione dei servizi di trasporto pubblico locale limitando le possibilità di sviluppo di un sistema integrato. Le interlocuzioni con l’agenzia della Città Metropolitana sono già più che avviate, considerato che è Legnano a richiedere maggiormente questa integrazione per potere usufruire dei collegamenti con Malpensa e raggiungere l’università e le cliniche in comodità”.

ALLO STUDIO IL COLLEGAMENTO TRA CASTELLANZA, BUSTO, LEGNANO, VALLE OLONA E RESCALDINA

Dal 1° Luglio 2024 il servizio potrebbe quindi cambiare in un’ottica di integrazione e superamento dei confini amministrativi in modo da collegare tutto l’ambito con effetto rete. Ciò significa che sono allo studio soluzioni che permettano di integrare il servizio urbano di Castellanza con le città di Busto Arsizio e Legnano, con la Valle Olona e con la zona di Rescaldina. Il passaggio di consegne è, dunque, il primo passo di un percorso di sviluppo per il servizio di trasporto pubblico locale di Castellanza davvero interessante che metterà in rete la città con le altre realtà del territorio.

LE NUOVE TARIFFE

Per l’acquisto degli abbonamenti settimanali, mensili e annuali (quest’ultimi in vendita dal mese di Luglio) sarà obbligatorio essere in possesso del tesserino personale di riconoscimento. Il modulo può essere scaricato al seguente indirizzo internet: – https://www.airpullman.com/societa-del-gruppo/saco.html, una volta compilato in tutte le sue parti e allegato due foto in formato tessera, dovrà essere consegnato al personale viaggiante a bordo bus. Il tesserino verrà riconsegnato all’utente successivamente sempre a opera dei conducenti.

Gli utenti già in possesso di abbonamento annuale (acquistato nel 2023) che lo stesso sarà valido sino al 30 giugno 2024.

Tutti gli altri titoli di viaggio, non emessi da SACO, non avranno più validità dal giorno 1 Gennaio 2024.