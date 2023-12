Da Luino agli Stati Uniti: Elena Travaini tra i quattro talenti in “mostra” all’evento “Girls Tha Scene”

Costanza, impegno, e voglia irrefrenabile di crescere, sfidando gli stereotipi con la potenza delle parole e del corpo. Questa è la filosofia intrapresa dalla luinese con disabilità visiva, Elena Travaini, un percorso segnato dall’arte che ricerca l’arte stessa, celebrando la diversità, promuovendo l’accettazione e sostenendo il benessere individuale.

Ideatrice del metodo di danza al buio “Blindly Dancing” che ha già fatto ballare in tutto il mondo più di 250 mila persone bendate, nonché pluripremiata a livello internazionale per la tutela dei diritti umani con numerose onorificenze, Elena, grazie al suo talento nel ballo, è riuscita a esibirsi su palchi internazionali, dimostrando che la passione può superare qualsiasi barriera. La sua determinazione incrollabile si è manifestata anche nell‘organizzazione di eventi di sensibilizzazione di ampio respiro, un impegno che le sta valendo sempre maggior riconoscimento da parte di diverse realtà.

Il prossimo 30 gennaio, la sua missione attraverserà gli oceani, portando Elena negli Stati Uniti per partecipare all’evento “Girls On Tha Scene.” Insieme a lei, altri tre talenti italiani, Giorgia Cicatello, Roberto Lachin e Miriah Stacy, saranno protagonisti di “The Stars in Pasadena,” un evento di empowerment femminile che si terrà nella suggestiva cornice dell’Imperial Palace Banquet Hall di Pasadena, in California. Un’occasione per mettere in luce il meglio del Made in Italy sulla scena internazionale.

Elena Travaini, oltre a essere una ballerina eccezionale, è insegnante di danze caraibiche, modella e lifecoach certificata, e in occasione di questo evento sfilerà per la fashion designer Giorgia Cicatello realizzando uno dei suoi più grandi sogni, e si esibirà in un suggestivo spettacolo di danza al buio insieme al rinomato maestro bresciano di danze caraibiche Graziano Zaniboni. La loro performance sarà un’ode alla resilienza e alla bellezza dell’arte senza confini visivi.

Con lei, come detto, ci sarà anche il veneziano Roberto Lachin, campione paralimpico che nel dicembre 2021 aveva raggiunto Luino per una speciale lezione con i giovani del Judo Bu-Sen, la stilista e titolare del suo Brand omonimo Giorgia Cicatello e Miriah Stacy, produttrice esecutiva del reality show “Reality of Women In the Industry” di Atlanta, che ha visto in Giorgia Cicatello l’ambasciatrice ideale per unire e promuovere il talento italiano all’evento.

Un evento, questo, che rappresenterà un’opportunità unica per i partecipanti di mostrare il loro lavoro e la loro passione, contribuendo all’obiettivo comune di creare connessioni positive e di dare potere alle donne in ogni ambito. Si tratta di un momento di celebrazione per la determinazione, la creatività e l’impegno sociale che questi talenti italiani porteranno sul palcoscenico mondiale.

Se si desidera, è possibile seguire l’evento gratuitamente in streaming cliccando QUI e inserendo il codice: INTERNATIONAL

Per ulteriori informazioni sull’evento e sui partecipanti italiani, è possibile seguire i rispettivi canali Instagram: @girlsonthascenetour, @ryahreborn, @elena_travaini, @giorgiacicatello, @grazianozaniboni, @lachinroberto, @mottopodcast