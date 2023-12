Da Martinenghi alle gemelle Troiani, il Coni di Varese premia i suoi assi

Si è svolta, come ormai consuetudine, in Salone Estense a Varese la consegna delle benemerenze del Coni per il 2021. Dopo i saluti del presidente del Comitato varesino Walter Sinapi, il presentatore di serata, Luca Broggini – che è anche stato uno dei premiati per il suo impegno nel mondo del giornalismo e del canottaggio – ha letto le lettere scritte del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e del Coni Giovanni Malagó.

A fare gli “onori di casa” è stato l’assessore allo sport di Palazzo Estense, Stefano Malerba: «Questo mondo sa muovere emozioni straordinarie, merito di tutte le società che ogni giorno lavorano».

Presente anche il presidente regionale del Coni, Marco Riva: «Varese è una città che vive di sport e non potevo mancare a questo evento. Senza il movimento delle piccole società non esisterebbero i grandi risultati. Questi premi sono per l’eccellenza che rappresenta il territorio. Il Coni cercherà sempre di essere vicino, anche perché il 2024 sarà l’anno delle Olimpiadi e paralimpiadi».

La serata si è aperta con il premio in memoria di Chicco Ravasi, storico delegato varesino, che premia le figure che si contraddistinguono per il proprio lavoro sotto traccia, che è andato all’allenatore di pallavolo e docente all’Università dell’Insubria Luca Floriani.

Il Premio Ravasi “Stella Cometa”, dedicato alla memoria, è andato a Ermes Berton, ex calciatore e preparatore di lungo corso di portieri in tante società professionistiche e della nostra provincia.

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il presidente del Coni Giovanni Malagò hanno inviato un messaggio di saluto. “Il meritato riconoscimento dal Coni ad atleti, allenatori, dirigenti e alle società sportive della nostra provincia, è per me motivo di grande orgoglio -a scritto Fontana – Apprendere di valorosi cittadini che, con il loro impegno, la dedizione e i sacrifici, danno lustro al nostro territorio, è occasione in più per confermare la nostra fiducia nei confronti delle prossime sfide che ci attendono. Penso all’appuntamento Olimpico di Milano Cortina 2026, come anche ai numerosi grandi eventi sportivi capaci di accendere un faro sulle bellezze dei nostri luoghi e sull’efficienza organizzativa dei numerosi attori che rappresentano il mondo dello sport. A Varese, come nell’intera Lombardia”.

Malagò ha voluto dedicare un ringraziamento al delegato di Varese Valter Sinapi “che – scrive – interpreta al meglio la mission territoriale e gli obiettivi conseguiti con grande capaictà e competenza dal Comitato regionale del Coni Lombardia guidato dal presidente Marco Riva”.

Anche Davide Galimberti, sindaco di Varese, ha dedicato un saluto: «È sempre più bello ospitare questa manifestazione perché lo sport è sempre occasione di crescita. Complimenti al Coni e a tutti gli atleti».

Durante la serata, tra i tanti premi tra dirigenti, società e atleti, sono passati, tra gli altri, Ennio Marchesin, Bruno Frigeri, Nicolò Martinenghi, Arianna Castiglioni e le gemelle Troiani.