Dai presepi alla maratona cinematografica. Tanti eventi, aspettando il Natale ad Angera

Sarà un dicembre all’insegna del Natale quello in programma nella cittadina della Rocca. Dall’Immacolata fino alla Vigilia sono diverse le iniziative dedicate alle feste. In questo fine settimana si sono accese le luci delle nuove luminarie sul lungolago e nel borgo, mentre il grande albero di Natale della piazza parrocchiale (leggi qui la sua storia) sarà illuminato come da tradizione il giorno dell’Immacolata.

Di seguito il calendario con tutti gli appuntamenti di Natale ad Angera. Da segnalare quest’anno anche la mostra dei presepi artistici organizzata da Cosimo Damiano Latorre.

8/12 LA MARGONERA dalle ore 10.00 in Chiesa a Capronno con polenta offerta dall’Associazione il Castellaccio. Info: castellaccio2012@gmail.com

8/12 ACCENSIONE DELL’ALBERO al tramonto in P.za Parrocchiale con associazioni angeresi, MERCATINO hobbisti e artigiani creativi per tutto il giorno nel cuore del borgo, musica itinerante a cura del Corpo Musicale Angerese Santa Cecilia, merenda offerta dal Comitato Genitori e Associazioni: Gido Mobiglia, Bruschera, Baranzit e Alpini.

Info Mercatino: associazionemanimagiche@gmail. com

8/12 ARCHEONATALE alle ore 15.00 al Civico Museo Archeologico laboratorio 6-12 anni gratuito.

Info e iscrizioni a prenotazioniangera@gmail.com

9/12 INAUGURAZIONE MOSTRA PRESEPI alle ore 10.30 presso l’area espositiva ex Magnesia.

Iniziativa patrocinata dal Comune di Angera.

In seguito la mostra sarà visitabile tutti i giorni fino al 7/1/2024 nei seguenti orari 9-12 e 15:30-19

Info cdlatorre@libero.it cell. 3298890039.

10/12 MARATONA CINEMATOGRAFICA alle 16.30 e 20.30 in Biblioteca Civica in collaborazione con Filmstudio 90 APS.

Alle ore 16:00 A Christmas Carol, Robert Zemeckis /ore 20:30 Dumbo, Tim Burton

15/12 UN LIBRO SOTTO L’ALBERO, INCONTRO CON L’AUTORE alle ore 21.00 in Biblioteca Civica. L’autrice Elena Maulini presenta: Etèdester, il regno senza sole. Info: biblioteca@comune.angera.it

16/12 SPETTACOLO TEATRALE PER BAMBINI alle ore 15.00 in Sala Consiliare. La Compagnia Roggero presenta: Topomosca.

Info: biblioteca@comune.angera.it

16/12 UN LIBRO SOTTO L’ALBERO, INCONTRO CON L’AUTORE alle ore 18.00 in Biblioteca Civica. L’autore Pier Vittorio Buffa presenta: La casa dell’uva fragola. Info: biblioteca@comune.angera.it

17/12 PRESEPE VIVENTE dalle ore 15.00 organizzato dalla Comunità Pastorale San Carlo Borromeo in P.za Parrocchiale e via Greppi.

Info: oratoriangerarancotaino@gmail. com

17/12 UN LIBRO SOTTO L’ALBERO, LETTURA alle ore 17.30 in Biblioteca Civica l’Associazione ViviAngera legge: Storia di Natale di Antonio Greppi.

Info: biblioteca@comune.angera.it – associazioneviviangera@gmail. com

21/12 LABORATORIO “ASCOLTA ARRIVA IL NATALE” alle ore 18.00 in Biblioteca Civica. Lettura e attività gratuite, per bambini 3-6 anni, a cura del Sistema Bibliotecario dei Laghi con Elfo Pasticcio

Info e prenotazioni a biblioteca@comune.angera.it

23/12 CONCERTO DI NATALE alle ore 21.00 in Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta con il Corpo Musicale Angerese Santa Cecilia, il coretto Chiara Luce e la corale Santa Cecilia.

Info: oratoriangerarancotaino@gmail. com

24/12 PIVA E VIN BRULE’ dopo la S. Messa delle ore 24.00 piva, vin brulè, panettone offerto dall’Associazione Granum Sinapis. Info: oratoriangerarancotaino@ gmail.com – ass.granellodisenape@gmail. com