Dal medico dei migranti al giovane di Friday for Future, premiati a Varese i “volontari d’oro” della provincia

Nella mattinata di sabato 2 dicembre, si è svolta la cerimonia di premiazione del Sole d’Oro, un evento annuale dedicato a celebrare i volontari che si sono distinti per il loro impegno nel territorio di azione di Csv Insubria, che comprende le province di Varese e Como. La cerimonia, tenutasi presso il Salone Estense a Varese, ha coinciso con la giornata internazionale del Volontariato e ha evidenziato il tema “Clima, ambiente e conseguenze per la società”.

Dieci volontari senior, quattro giovani e due associazioni sono stati premiati per il loro contributo eccezionale nella promozione del dono e della solidarietà, soprattutto nel contesto delle sfide ambientali e climatiche. L’evento, seguito sia in presenza che online, ha visto la partecipazione di Giacomo Grassi, Scientific officer al Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea.

Tra i premiati, spiccano figure come Rosalina Aliverti della Croce Rossa Italiana Insubria, che si è dedicata all’accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo, e Filippo Bianchetti di Sanità di Frontiera, noto per il suo impegno verso i migranti irregolari e le persone senza fissa dimora. Rita Broggi di Auser Insieme Canturium Aps è stata riconosciuta per il suo ruolo nel gruppo trekking che promuove la socialità e l’attività fisica tra gli anziani.

Jin Feng Goh di Friday for Future Varese e Alessandro Leone di Frame Project ODV sono stati premiati per il loro impegno ambientale e sociale. Luigi Mariani di SOS Malnate e Romeo Mazzuchelli dell’Istituto La Provvidenza hanno ricevuto il riconoscimento per il loro servizio instancabile e la loro dedizione alla comunità.

Maria Rita Rusconi di In regalo ODV e Roberta Smaniotto di AND Azzardo e nuove dipendenze APS sono state premiate per il loro costante impegno nel volontariato e per il supporto fornito alle loro rispettive organizzazioni.

Nella categoria giovanile, Sofia Bernasconi, Matteo Forlano, Matteo Piumino e Giorgia Testa sono stati premiati per i loro progetti innovativi e il loro impegno nella giustizia riparativa, nel diffondere il rugby tra i minori non accompagnati, nell’attivismo ambientale e nel supporto ai bambini cardiopatici, rispettivamente.

Le associazioni Semplice Terra APS e We Roof APS sono state riconosciute per il loro impegno nel promuovere pratiche sostenibili e nella lotta ai cambiamenti climatici.

La cerimonia di premiazione del Sole d’Oro ha rappresentato un momento significativo di riflessione e celebrazione. Ha sottolineato l’importanza del volontariato e dell’impegno civile nel rispondere alle sfide ambientali e climatiche, dimostrando come il lavoro di individui e organizzazioni possa fare la differenza nella costruzione di un futuro migliore e più sostenibile.

Aliverti Rosalina (Binago) Cri Insubria

Da anni si dedica all’accoglienza, formazione, organizzazione del centro migranti di Tradate che vede arrivare settimanalmente rifugiati e richiedenti asilo. Nel corso dell’ultimo anno Rosalina ha accolto e gestito anche i profughi provenienti dall’Ucraina.

Bianchetti Filippo (Varese) Sanità di Frontiera

Il dottor Bianchetti è uno dei fondatori dell’associazione SDF di Varese, che da oltre un decennio cura gratuitamente e secondo legge persone immigrate definite “irregolari” e persone senza fissa dimora. Partecipa gratuitamente al consiglio di amministrazione della cooperativa sociale Gulliver, che cura pazienti con dipendenze e problemi psichiatrici, e che mette a disposizione un consultorio materno infantile. Mette a disposizione le sue competenze gratuitamente a persone in difficoltà che ne hanno bisogno. È coinvolto nei servizi SOS Liste di Attesa per facilitare l’accesso alle prestazioni mediche. Si distingue anche per il suo impegno nel disarmo e l’antimilitarismo, e sostiene la causa palestinese attraverso la promozione di ogni possibile azione pacifica. La sua dedizione riflette il desiderio di contribuire positivamente alla vita della città.

Broggi Rita (Cantù) Auser Insieme Canturium Aps

Oltre ad essere un pilastro nei nostri servizi di accompagnamento di persone fragili, anziani e ragazzi a strutture sanitarie, scuole, strutture di accoglienza, RSA, Rita è una delle figure di spicco del nostro gruppo trekking che settimanalmente accompagna i nostri soci (anziani e pensionati) in piacevoli gite sui nostri boschi, nella nostra brughiera, sulle nostre colline e anche qualche gita al mare. La condivisione della socialità nel nostro ambiente naturale è il miglior stimolo alla crescita del nostro gruppo che conta di più di 150 simpatizzanti con uscite mediamente di 70/80 soci.

Feng Goh Jin (Ternate) Friday for future Varese

Jin si impegna con atteggiamento attivo e propositivo in tutto quello che riguarda l’ambiente e i cambiamenti climatici, osservando con rispetto il lavoro degli altri, integrandosi con semplicità nelle attività proposte e proponendo lui stesso soluzioni o idee brillanti. Il tempo che dedica al volontariato è molto, considerando anche che spesso si trova all’estero per lavoro. Inoltre Jin manifesta una spiccata capacità relazionale con tutti, indipendentemente dall’età, dalla razza, dalle fragilità che ognuno può presentare e questa sua caratteristica facilita l’aggregazione e il confronto su temi importanti, per cui l’arricchimento è garantito per tutti! Alla nostra ODV è arrivato grazie ad una conferenza che abbiamo organizzato sui cambiamenti climatici. Da lì, apprezzando i nostri valori (sostenibilità ambientale, economica e sociale), ha iniziato ad operare attivamente nel campo, fornendo manovalanza per piantare ortaggi, montare reti antigrandine, aiutare i ragazzi nelle loro attività quotidiane. Non solo, studia soluzioni per facilitare il lavoro, partecipa attivamente alle proposte dell’associazione e si rende disponibile a condividere le sue conoscenze. In sintesi, è il volontario che tutti vorrebbero avere!

Leone Alessandro (Varese) Frame Project ODV

Alessandro presta da anni il suo tempo con lo scopo di sostenere i minori in difficoltà supportando la Good Samaritan Mission a Mumbai, fondata nel 1994 dal missionario indiano Peter Paul Raj nella slum-area di Vikhroli, una struttura residenziale di case-famiglia che ospita bambini di strada, assicurando loro un luogo sicuro dove crescere, costruendo legami affettivi, e garantendo l’istruzione indispensabile in un progetto di vita lontano dalla miseria e dal disagio sociale. Alessandro si reca almeno una volta l’anno per un mese presso la GSM a prestare servizio, supporto e invia loro aiuti economici che raccoglie attraverso gli amici e i donatori di Frame.

Marchetta Graziano (Senna Comasco) Protezione Civile Senna Comasco

Durante la fortissima grandinata del 4 luglio 2023, Graziano ha rinunciato a recarsi al lavoro per aiutare i suoi concittadini.

Mariani Luigi (Malnate) SOS Malnate

Luigi è sempre disponibile come soccorritore, sempre pronto ad aiutare nei vari gruppi di lavoro e in prima linea per i lavori di sistemazione della loro nuova sede. Volontario anche nel gruppo di protezione civile (anche a livello regionale e nazionale in ANPAS – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze come formatore), Luigi è sempre pronto a partire quando l’emergenza chiama in tutta Italia. Oltre alle attività di soccorso, come autista soccorritore dal 1997, ha svolto in questi 26 anni anche diversi incarichi di responsabilità come consigliere di amministrazione. L’impegno di Luigi, nel corso di questi anni, è stato attivo a Malnate anche in altre realtà associative.

Mazzuchelli Romeo (Busto Arsizio) Istituto La Provvidenza

Il Cav. Mazzucchelli, in questi lunghi anni di attività nel nostro Istituto, si è distinto per le sue spiccate doti umane. Offre professionalità, sensibilità personale e attenzione partecipe nei confronti di ogni interlocutore. È una presenza costante e affidabile che però non è impositiva: è sempre presente e disponibile in ogni circostanza ma con discrezione, modestia e riserbo. Colpisce la sua bonomia verso gli Ospiti della nostra struttura e verso tutti i collaboratori. Sa offrire spunti e consigli in ogni circostanza senza risultare impositivo ma anzi creando occasioni di confronto e scambio costruttivi. La sua saggezza, la sua tenacia e la sua forza rappresentano una risorsa e una sicurezza per l’Istituto anche e soprattutto nei momenti difficili. È, insomma, un “padre” benvoluto, mai percepito come autoritario, bensì autorevole, incoraggiante e propositivo. Questi lunghi anni in Provvidenza gli hanno consentito di maturare una profonda e storica conoscenza di questa realtà, tale conoscenza costituisce una risorsa per ogni dipendente e collaboratore cui attingere nelle sfide professionali quotidiane e a questo scambio il Cav. Mazzucchelli mai si sottrae.

Rusconi Maria Rita (Appiano Gentile) In regalo ODV

Maria Rita si dedica alla raccolta di oggetti non più utilizzati dalle persone per donarli a chi ne ha bisogno, mostrando un impegno notevole nella riutilizzazione e nel supporto alle comunità bisognose.

Smaniotto Roberta (Galliate Lombardo) AND Azzardo e nuove dipendenze APS

Roberta si è dedicata con costanza a svolgere attività di volontariato, dal 2003 in poi, mai facendo mancare il suo supporto in questi venti anni di vita di AND. Si è resa sempre disponibile mettendo a disposizione le sue competenze, abilità, pragmatismo e caratteristiche personali, adottando un approccio flessibile orientato alle necessità dell’associazione, dando un contributo spesso determinante. È da sempre il punto di riferimento per il contatto con l’utenza, e ha ricoperto con grande serietà e dedizione il ruolo di presidente dal 2012 al 2021, accettandolo in un periodo critico per la sussistenza di AND, e molto delicato nella sua vita personale (essendo al momento della nomina appena diventata mamma). Si è sempre mantenuta umile e discreta, e sarebbe ora darle un riconoscimento tangibile.

Premiazione giovani nel volontariato VII edizione

Bernasconi Sofia (Montano Lucino) Progetto Face to Face

Sofia Bernasconi ha realizzato il progetto Face to Face sul tema della giustizia riparativa, dimostrando un impegno significativo nel promuovere la giustizia e la comprensione tra le persone.

Forlano Matteo (Como) Club Free time asd

Matteo Forlano è impegnato nel diffondere il gioco del rugby tag ai minori non accompagnati presso l’Oratorio di Rebbio e in diverse scuole della provincia di Como, evidenziando il suo impegno nel coinvolgere i giovani in attività sportive e di inclusione sociale.

Piumino Matteo (Varese) Greenpeace Varese

Matteo Piumino si dedica da anni alla causa ambientale con serietà, costanza e intelligenza, organizzando conferenze e iniziative preziose per la sensibilizzazione ambientale.

Testa Giorgia (Cardano al Campo) La Musica del cuore Aps

Giorgia Testa ha dimostrato la sua leadership nell’istituire un’associazione che assiste bambini cardiopatici. Ha creato programmi educativi, scritto un libro, prodotto uno spettacolo teatrale e organizzato eventi di raccolta fondi per la cardiochirurgia pediatrica.

Premiazione associazioni

Tema: clima, ambiente e conseguenze per la società

Semplice Terra APS (Saronno)

Semplice Terra APS si è distinta nel promuovere e tutelare l’agricoltura agro-ecologica come modello di sviluppo sostenibile, creando orti urbani, sociali e didattici e promuovendo attività culturali ed educative.

We Roof APS (Como)

WeRoof APS è un’associazione attiva sul tema della sostenibilità ambientale nel territorio della Provincia di Como, partecipando a iniziative come la Consulta ambientale del Comune di Como, creando reti tra associazioni ambientaliste e organizzando il Festival ambientale “Ecolario”.