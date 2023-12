Dal piano di sviluppo di Terna in arrivo due nuovi elettrodi a cavo interrato in Valle Olona

Si è svolto nella mattinata di venerdì 1 dicembre a Milano l’incontro tra Terna e Regione Lombardia avente ad oggetto il Piano di Sviluppo della rete elettrica 2023-2032 che a livello lombardo prevede investimenti di 1,3 miliardi di euro. Presenti l’Assessore con delega alle Risorse Energetiche Massimo Sertori, l’Assessore al Territorio e Sistemi Verdi Gianluca Comazzi, l’Assessore alle Infrastrutture e Opere Pubbliche Claudia Maria Terzi e l’Assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione. Per Terna sono intervenuti il Responsabile Pianificazione del Sistema Elettrico Enrico Maria Carlini, il Responsabile Pianificazione Integrata della Rete e Governance Piani Francesco Marzullo.

Tra le diverse novità del Piano Terna per la Lombardia illustrate durante l’incontro, due importanti interventi sono previsti in provincia di Varese, in Valle Olona.

Si tratta di due nuovi elettrodotti a 132 kV in cavo interrato da realizzare nei Comuni di Olgiate Olona, Solbiate Olona, Gorla Minore e Gorla Maggiore, funzionali all’alimentazione delle Cabine Primarie di proprietà del distributore locale.

I collegamenti, lunghi complessivamente 6 km, consentiranno di demolire 5,5 km di linee elettriche aeree esistenti. I nuovi collegamenti saranno realizzati in cavo interrato anche per garantire la piena affidabilità del servizio anche in condizioni climatiche estreme, quali vento forte o ghiaccio.

Al termine dell’incontro, Terna si è impegnata con la Regione Lombardia a sottoscrivere un nuovo Protocollo di Intesa con l’obiettivo di accelerare l’attuazione delle linee di azione del Piano.