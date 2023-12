Dalle stazioni di Busto Arsizio a Malpensafiere in autobus. Finalmente

Malpensafiere si collega alla città di Busto Arsizio attraverso il servizio di trasporto pubblico locale con due linee di autobus, la 1 e la 11. Dopo anni di attesa, finalmente, il polo fieristico sarà raggiungibile coi mezzi pubblici il centro e soprattutto le due stazione Nord e Stato.

Come richiesto dall’Amministrazione comunale, è stata istituita da STIE, in condivisione con l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino Como, Lecco, Varese una nuova fermata del servizio autobus in via XI Settembre nei pressi di Malpensafiere.

In particolare i cambiamenti riguardano le linee 1 e 11, che hanno come capolinea Sant’Anna e Madonna Regina e passano dalle due stazioni: dal 23 dicembre oltre alla nuova fermata al Centro fiere e congressi con corse ogni 30 minuti, è prevista una nuova fermata in via Fagnano (direzione S. Anna) presso il supermercato.Sono soppresse invece le fermate delle vie Mara, Piermarini e Cassano. Il percorso su via Cassano della linea 5/55 non subisce variazioni.

Il percorso delle linee 1/11 sarà quindi il seguente: S.Anna– Malpensafiere – stazione FS – stazione FN – centro – Madonna Regina.

«Si compie finalmente un desiderio che l’Amministrazione inseguiva da tanto tempo: si collega al centro città e alle due stazioni ferroviarie un punto strategico quale è il polo fieristico – afferma l’assessore alla Mobilità Salvatore Loschiavo -. Ciò consentirà innanzitutto di snellire il traffico automobilistico nella zona, attraverso l’ottica della intermodalità che rappresenta il futuro della mobilità non solo a Busto Arsizio. In secondo luogo, nel favorire l’accessibilità al polo, darà un contributo anche allo sviluppo ulteriore delle realtà che lì sono ospitate, la fiera e insieme altre importanti agenzie formative e realtà aziendali».