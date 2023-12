Daniela Bianchi all’Asst Valle Olona: “Onorata e orgogliosa dell’incarico. Ospedale unico e hub vaccinale: progetti stretegici”

Sono gli ultimi giorni nell’Asst di Lodi. Deve chiudere le pratiche aperte definire le questioni sospese. Dal 2 gennaio, Daniela Bianchi, milanese classe 1964, entrerà come direttore generale dell’Asst Valle Olona: « Un incarico che mi onora e mi riempie di orgoglio. È un’azienda importante, su cui Regione Lombardia sta investendo e io riserverò tutte le mie energie per portare a compimento i progetti che ci sono».

Eredita la poltrona di Eugenio Porfido che ha dedicato tutta la sua direzione al raggiungimento dei progressi nell’ospedale unico Busto Gallarate. A causa del covid, i suoi obiettivi si sono poi parzialmente modificati e il suo mandato si è concluso con la firma dell’accordo di programma, il primo importante mattone di un disegno che dovrebbe completarsi nella prossima decade.

« L’ospedale unico ma anche l’hub vaccinale di Gallarate sono due progetti ambiziosi e strategici per il territorio, essenziali per gli utenti – commenta la nuova direttrice generale – poi ci sono alcune criticità da gestire come quella, diffusa su tutto il territorio nazionale, della carenza di specialisti. E senza il personale non si va da nessuna parte. Stiamo attraversando un momento difficile e occorrono coraggio, responsabilità ed energia».

Nel passaggio della consegne il DG Porfido, prima di andare in pensione, le ha spiegato la situazione tecnico-amministrativa: « Un manager di grandissima esperienza che ha portato idee e innovazione. L’ho sentito soddisfatto del suo passaggio a Busto e mi ha presentato con grande franchezza la situazione che troverò».

Il 2024 si aprirà subito con la sfida voluta dall’assessore regionale Bertolaso che ha messo al bando le cooperative di medici. Trovare personale sarà la prima priorità.