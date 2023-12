Danni da maltempo, il consigliere Licata: “La Regione paghi gli interessi sui mutui”

A luglio, nella sola provincia di Varese, il maltempo ha causato danni per oltre 100 milioni. Per questo motivo cittadini e imprese hanno dovuto accendere mutui per pagare le riparazioni. Su questo argomento interviene Giuseppe Licata, politico varesino e consigliere regionale di Italia Viva.

«Molti cittadini e imprese lombarde sono ancora in attesa di sapere come, quando e in che misura Stato e Regione li rimborserà per i danni su abitazioni e capannoni industriali causati dal maltempo di questa estate. Ma un tetto scoperchiato non può attendere la burocrazia e molti lombardi stanno ricorrendo ai prestiti in banca per riparare i danni. Per questo, in sede di bilancio previsionale, presento un emendamento affinché la Regione paghi subito gli interessi su questi mutui, attraverso il così detto contributo in conto interessi» scrive Licata in prossimità del voto del bilancio regionale, in programma questa settimana in una sessione di tre giornate.

«Da tempo – continua Licata – chiediamo alla Giunta Regionale di prendere atto dei cambiamenti climatici che rendono sempre più acuti e frequenti i fenomeni meteorologici estremi, mettendo a forte rischio il territorio e i cittadini. Una questione che non può essere trattata come una sporadica ed imprevista emergenza, peraltro la Lombardia è tra le prime regioni in Italia per numero di aree a rischio di frane e alluvioni. Servono investimenti strutturali e nuovi piani straordinari per realizzare opere di prevenzione del dissesto idrogeologico, sostenendo i comuni economicamente e con personale esperto».

«Dalle prime stime, solo in provincia di Varese il maltempo di luglio ha causato danni per oltre 100 milioni di euro. Nei mesi successivi la Regione ha avviato una ricognizione dei danni, una procedura per il momento indeterminata che speriamo porti al più presto ad erogare i giusti rimborsi alle imprese e ai cittadini messi in ginocchio da queste spese ingenti e impreviste. Nel frattempo, la Regione paghi gli interessi ai lombardi costretti ad aprire un mutuo, non avendo ancora ricevuto gli aiuti statali e regionali. Nel mio emendamento chiedo alla Regione di stanziare a questo scopo 1 milione di euro, un intervento di buon senso e assolutamente sostenibile per i conti regionali, spero possa essere approvato».