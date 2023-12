Dieci studenti dell’Ite Tosi di Busto in viaggio con Andrea per superare i limiti della fragilità

Credere all’impossibile si può. È questo il motto alla base dell’impresa che Andrea Devincenzi, atleta paralimpico di Cremona, intende realizzare insieme a 10 studenti dell’Ite E. Tosi di Busto Arsizio, dal 20 al 29 luglio 2024.

Insieme partiranno dall’Italia con una bicicletta, l’attrezzatura sportiva necessaria, appunti e materiale digitale per sfidare se stessi e le proprie fragilità. Dormiranno in tenda, cucineranno e pedaleranno per circa 100km al giorno per imparare a vincere le sfide e superando le difficoltà. Da questa impresa verranno realizzati un docu-film e un libro.

Il progetto, ambizioso e sfidante, nasce dall’incontro di Andrea con i ragazzi del Tosi. Andrea, che ha perso una gamba all’età di 17 anni in un incidente stradale, pedala in bicicletta dimostrando che gli unici limiti che abbiamo sono quelli della nostra mente.

Prima di una serie di iniziative che uniranno lo sport, la disciplina, il rigore alla socializzazione e al superamento delle fragilità, ha visto 100 candidati che, attraverso un video motivazionale, sono stati scelti per questa avventura. «Ancora una volta i ragazzi sanno stupirci e sorprenderci. Aiutateci a realizzare questo sogno» – commenta la dirigente Amanda Ferrario che promuove una raccolta fondi.

Per sostenere il progetto, si può donare una cifra o contribuire con materiale ed attrezzature necessarie.

Beneficario: Comitato Genitori ITA E. Tosi

•⁠ ⁠IBAN: IT71D0348822800000000033799

•⁠ ⁠Causale: Progetto Islanda 2024

•⁠ ⁠Mail: comitato.genitori@itctosi.va.it