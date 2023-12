Dolci, panettoni e un presepe di pane: il natale è arrivato in pediatria al Del Ponte

Trascorrere in ospedale i giorni che precedono il Natale è spesso un ricordo triste per il bambino e la sua famiglia. Per evitare che lo sconforto prenda il sopravvento, il Ponte del Sorriso ha ricreato in reparto l’atmosfera natalizia.

In collaborazione con il CFP di Varese e l’Associazione Provinciale Cuochi Varesini per Santa Lucia in pediatria a Varese, è stata organizzata una super golosa merenda, a base di biscotti e meringhe anche per bimbi celiaci, preparata dai ragazzi cuochi del Centro di Formazione Professionale coordinati dai loro insegnanti. Era tutto talmente buono che i bambini hanno dato 10 come voto agli studenti.

Giovedì 14 invece è stata l’Associazione Panificatori della Provincia di Varese, che da sempre sostiene Il Ponte del Sorriso, a far visita ai piccoli ricoverati al Del Ponte. Come da tradizione ha fatto il suo ingresso un super panettone da 5 kg, offerto dai Panificatori, che verrà aperto e condiviso tutti insieme, la sera del 24 dicembre, quando arriverà il vero Babbo Natale con elfi, renne, slitta e tanti doni. Inoltre, hanno donato uno splendido presepe fatto con il pane. Durante la visita i bambini hanno partecipato al laboratorio di pasta di pane, creando con le mani bellissime opere artistiche, poi cotte in forno. Altri tre panettoni sono stati regalati per le altre pediatrie del territorio, Cittiglio, Tradate e Busto Arsizio.