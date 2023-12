Dolly Noire vestirà i Mastini con una maglia speciale per la Coppa Italia di Hockey

In occasione delle partite di Coppa Italia della stagione 2023-2024, i Mastini indosseranno una maglia speciale pensata e disegnata da Dolly Noire (importante brand italiano di abbigliamento) in collaborazione di Yop (agenzia di comunicazione e marketing di Varese). Entrambe le realtà imprenditoriali rientrano già nel “pool” di aziende sponsor e partner HCMV Varese Hockey della stagione in corso e hanno deciso di approfondire il sodalizio.

La maglia speciale da gioco sarà in duplice versione: quella casalinga, a prevalenza di colore giallo, e quella da trasferta, sulla quale a prevalere sarà il colore nero.

Le parole di Daniele Crepaldi, fondatore e brand manager di Dolly Noire “Sono da sempre innamorato del mondo dell’hockey da quando mio padre mi portava da piccolo a vedere e tifare i Vipers a Milano. La passione verso questo sport è ulteriormente cresciuta quando nel 2018 abbiamo inserito all’interno delle nostre collezioni una linea chiamata GOAT, ispirata al mondo sportivo ed in particolare all’hockey su ghiaccio. Abbiamo conosciuto la realtà Mastini grazie al nostro rivenditore “3nd” e appena abbiamo visto il calore legato alla squadra ce ne siamo subito innamorati. Quando l’agenzia di comunicazione Yop ci ha proposto un progetto speciale per la Coppa Italia, ci siamo fatti trovare pronti con la creazione di una maglia iconica che entrerà nella storia del club”.

Le parole di Michela Vitella, co-titolare di Yop: “Questa maglia è un importante punto di arrivo del progetto giallonero di comunicazione. Una maglia che permetterà di raggiungere pubblico e circuiti ad oggi ancora non esplorati e che porterà il brand dei Mastini anche fuori dal territorio locale. Grazie alla stretta sinergia con il nostro prezioso partner Dolly Noire, il Mastino entra nel mondo della moda”.

Le parole del Presidente HCMV Varese Hockey, Carlo Bino: “Anche questa operazione riguardante la produzione di una speciale casacca per la Coppa Italia rappresenta un’innovazione per il mondo dell’hockey su ghiaccio in Italia. Dopo l’evento Final Four organizzato nella stagione scorsa e nuovamente confermato per Gennaio 2024 a Varese, la società dimostra di essere un passo avanti e di avere lungimiranza ragionando in ottica futura. Per questo, nel momento in cui è nata l’idea di creare qualcosa di speciale per una manifestazione importante di carattere nazionale, abbiamo subito accolto con entusiasmo la collaborazione di Dolly Noire e Yop Comunicazione per questo progetto. L’obiettivo di questa nuova maglietta speciale è dare visibilità al Mastino e alla nostra città di Varese, sia a livello nazionale sia oltre confine. Infatti, la maglia sarà venduta online anche sulla piattaforma Dolly Noir. Ringraziamo i due partner che, insieme, hanno dato vita a questo meraviglioso progetto”.

La maglietta HCMV VARESE HOCKEY “Edizione speciale Coppa Italia – Dolly Noire”, sarà acquistabile anche dal sito del marchio, con il numero 89 voluto dal brand.