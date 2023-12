Domenica a teatro: a Bisuschio torna la rassegna “All’altezza dei sogni”

“All’altezza dei sogni”, promossa e curata dalla compagnia Intrecci Teatrali, proseguirà fino ad aprile 2024. Il secondo appuntamento è per sabato 23 dicembre al teatro San Giorgio di Bisuschio

Al Teatro San Giorgio di Bisuschio continua la stagione teatrale All’altezza dei sogni. La rassegna domenicale ha preso il via il 26 novembre e proseguirà fino ad aprile 2024. Il prossimo appuntamento a calendario è per domenica 23 dicembre

IL CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI

Domenica 26 novembre 2023, ore 16.30

〉BIANCANEVE MUSICAL

Costruito su un canovaccio che è quello della “Biancaneve” originale, lo spettacolo vede gli attori burlarsi l’uno dell’altro nell’avvicendarsi dei diversi personaggi per costruire attraverso l’ironia un gioco teatrale con il gusto del cabaret.

Domenica 23 dicembre 2023, ore 16.30

〉IL REGALO DI NATALE

Iniziamo a festeggiare il Natale a teatro. Gli ingredienti ci saranno tutti: una bella storia, il panettone e lo zucchero filato ma soprattutto Babbo Natale. Tramite un suo folletto sarà possibile parlare in diretta con Santa Claus, in collegamento dal Polo Nord.

Domenica 21 gennaio 2024, ore 16.30

〉MAGO MAGRINO

Questa storia, ispirata alle fiabe popolari raccontate ne “Lo cuno de li cunti” di Giambattista Basile, ripercorre l’eterno desiderio dei bambini di trasgredire le regole familiari e mettersi alla prova con se stessi e i propri limiti. La storia narra di Zefirino, unico maschio di 7 gemelli, il più simpatico e ribelle tra i fratelli. Un bel giorno, Zefirino lascia la famiglia e va a cercare fortuna. Durante il suo viaggio all’avventura, il nostro protagonista incontra Magrino, uno strampalato mago che gli regala gli animali magici custodi di oro e pietre preziose. Sulla sua strada, però, irrompe Perfidus, il mago cattivo che con la magia e l’inganno cerca di rubargli tutta la sua fortuna. Ce la farà Zefirino a sconfiggere il mago Perfidus e a tornare a casa?

Domenica 11 febbraio 2024, ore 16.30

〉PESCANDO UN SOGNO

E se un papà si trova davanti al sogno di sua figlia che non riesce a realizzare? Uno spettacolo poetico che vuole regalare al pubblico il senso e la bellezza dei sogni dei bambini.

Padre e figlia ormai adolescente si ritrovano a rivivere i sogni del passato tra principesse, draghi da sconfiggere e piscine di panna montata in un rocambolesco viaggio divertente e magico.

Domenica 10 marzo, ore 16.30

〉L’ISOLA DEL TESORO

Uno spettacolo comico e avventuroso dove, tra colpi di scena e misteri da dipanare, attori e spettatori salperanno insieme per una fantastica “caccia al tesoro”. Liberamente tratto dal libro di Stevenson.

Domenica 14 aprile, ore 16.30

〉NICO CERCA UN AMICO

Nico è un topolino felice: ha una bella casa, gli piace giocare con i suoi amici topi, mangiare, dormire, passeggiare ma ha voglia di cercare un nuovo amico, un amico speciale, un amico diverso da lui. E allora parte alla ricerca. Esce di casa e incontra tanti animali, tutti diversi, alcuni grandi, altri piccoli, oppure piccolissimi. Alcuni anche pericolosi. A tutti offre la sua amicizia, ma è così difficile trovare un amico diverso. Tratto da un piccolo e poetico racconto di Matthias Hoppe, “Nico cerca un amico” è una riflessione sull’amicizia e sulla diversità proposta in un linguaggio semplice e poetico. In scena due attori raccontano la storia con pupazzi animati a vista. PREMIO GIANNI RODARI PER IL TEATRO 2020 – ROMA

Per le prenotazioni è possibile contattare la segreteria al numero 331 3193531 oppure riservare il proprio posto a teatro cliccando qui.

CONCORSO #SCATTOATEATRO

E’ arrivato il momento di dare spazio alla vostra creatività. Prima, durante o dopo lo spettacolo, scattate una foto che rappresenti la vostra esperienza a teatro. Alla fine dello spettacolo dovrete pubblicarla sui social, Facebook e/o Instagram, taggando: @intrecciteatrali con l’hashtag #scattoateatro. Avrete 3 giorni di tempo.

Nel corso del mese, la compagnia decreterà in diretta social la foto più bella. Il vincitore avrà un biglietto omaggio per la stagione in corso.

CONTATTI

Cooperativa Sociale Il Sorriso

Via Farioli, 22 – 21050 Porto Ceresio (VA)

T: +39 331 319 3531

@: intrecciteatrali@gmail.com

Sito | Facebook | Instagram | Youtube | Twitter