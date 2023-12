Doni in gioco alla pediatria dell’ospedale Del Ponte per l’iniziativa “natale in corsia”

Lo scorso 19 dicembre, nell’ambito dell’iniziativa “Natale in corsia”, l’Associazione Ali Libere, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Polizia di Stato ODV sezione Varese, ha consegnato i giocattoli, ricevuti dalla Scuola Materna “Puricelli e Combi” di Castronno, dall’Asilo Infantile “C. Bianchi” di Gazzada, dalla Fondazione Scuola per l’Infanzia Asilo di Albizzate e dalla Scuola per l’Infanzia e dal Movimento della Terza Età di Caronno Varesino, alla pediatria dell’Ospedale del Ponte di Varese.

Accolti calorosamente dai rappresentanti della Fondazione “Il Ponte del Sorriso”, l’iniziativa ha visto la partecipazione dell’Ass. regionale Francesca Caruso.

Il 5 gennaio 2024, con “Befana in corsia”, l’Associazione porterà dolci e caramelle per i piccoli ospiti dell’ospedale.