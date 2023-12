Donna investita a Olgiate Olona in via San Michele

Una donna di 66 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto ad Olgiate Olona lunedì mattina, 18 dicembre. Il fatto è avvenuto in via San Michele, la strada che collega la città alle rotatorie che portano in direzione autostrada.

Qui poco prima delle 9 la donna è rimasta ferita. Sul posto automedica e ambulanza della croce rossa italiana di Legnano che hanno immobilizzato la ferita trasportata in ospedale in codice giallo. L’incidente è stato rilevato dai carabinieri della compagnia di Busto Arsizio.