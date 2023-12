Dopo 10 anni hanno riaperto gli impianti sciistici di Confin a San Bernardino

(Foto sanbernardino-swissalps.com)

Dopo quasi 10 anni di chiusura, mercoledì 27 dicembre hanno riaperto gli impianti sciistici di Confin a San Bernardino, una delle mete preferite per gli amanti dello sci, anche in Italia e nel Varesotto. La riapertura è stata possibile grazie all’investimento per la ristrutturazione da parte della San Bernardino Swiss Alps, guidata dall’investitore ticinese Stefano Artioli.

«La tanto attesa riapertura del comprensorio di Confin a San Bernardino è finalmente realtà – si legge sul sito della sanbernardino.swissalps.com -, e unita alla gestione del comprensorio di Pian Cales, nonché alle numerose attività che possono essere vissute nel territorio di San Bernardino, dà vita alla San Bernardino Sport Arena: un insieme di contenuti e attività che prendono vita grazie alla collaborazione tra la gestione della San Bernardino Swiss Alps, dell’Ente Turistico del Moesano e del Comune di Mesocco. Dopo anni di chiusura, gli impianti, acquistati ad agosto 2023, sono stati oggetto di una completa ristrutturazione, segnando un nuovo capitolo nella storia dello sport nella regione».

Presentando il nuovo progetto, la società ha spiegato che la stazione di partenza Fracch-Confin Bas e le cabine presentano un nuovo design, moderno e rinnovato, e sono pronte ad accogliere gli appassionati di sci per questa stagione di rilancio. In questa prima fase è prevista la riattivazione della cabinovia Fracch-Confin, della seggiovia Pan de Zucher e dello skilift Lares, oltre all’aggiunta di due nuovi tapis roulants di collegamento nell’area di Confin Bas. Lo skilift Tre Omen verrà riattivato nel corso della stagione, mentre lo skilift Rotondo sarà di nuovo operativo a partire dal prossimo anno. Il comprensorio di Confin tornerà ad aggiungersi dopo anni all’area sciistica di Pian Cales, per un’offerta complessiva di circa 45 chilometri di piste, rispondendo alle esigenze degli sciatori di ogni livello. Ma il progetto è ben più ampio e la società ha spiegato che per i prossimi anni è in fase di sviluppo un masterplan che ha l’obiettivo di migliorare ancora la proposta, ma al momento è in fase di discussione con le autorità.



«A gestire gli impianti – prosegue la nota della società – sarà il team della San Bernardino Sport Arena, parte integrante della San Bernardino Swiss Alps, che si concentra sulla gestione delle attività sportive offerte. Saranno disponibili lezioni di sci e la possibilità di noleggiare in loco tutta l’attrezzatura necessaria. Nel cuore del villaggio, la San Bernardino Sport Arena ospiterà una palestra attrezzata, con sala corsi e un’area pesi. Un’altra novità è il noleggio di biciclette elettriche per escursioni sulla neve. Inoltre uno spazio bimbi con giochi e servizio di babysitting attende le famiglie in cerca di comfort e divertimento. A questo si aggiunge un calendario eventi che permetterà escursioni sul territorio, attività per bambini e momenti da vivere in famiglia e compagnia».

«Un primo sogno che si trasforma in realtà – le parole rilasciate nel comunicato da Stefano Artioli, presidente del CdA della San Bernardino Swiss Alps -. Un grande sforzo, unito ai cantieri già in essere nel centro del paese, che in questi mesi ha dato i suoi frutti. La riapertura di Confin già in questa stagione, è un primo passo per la San Bernardino del futuro. L’obiettivo è di consolidare la posizione di San Bernardino come meta turistica attraente. In questa ottica, verranno sviluppate ulteriori attività per arricchire l’offerta e garantire un’esperienza completa per i visitatori. Con la riapertura dell’area sciistica e la creazione della Sport Arena San Bernardino si prepara a diventare una destinazione di eccellenza per gli amanti dello sport, offrendo non solo un’esperienza sciistica, ma anche una proposta completa di attività per tutta la famiglia».

Sul sito www.sanbernardino-sportarena.com è possibile acquistare gli skipass, conoscere le condizioni delle piste e scoprire le attività presenti nel comprensorio.