Dopo la multa per i Pandori Chiara Ferragni annuncia: “Ho sbagliato, donerò il milione che ho guadagnato”

“Ho sbagliato, donerò 1 milione all’Ospedale Regina Margherita”. Dopo le multe alle società legate all’influencer e a Balocco per “pratica commerciale scorretta” Chiara Ferragni ha deciso di devolvere un milione di euro, pari alla somma guadagnata con l’operazione commerciale del pandoro Balocco, alla struttura sanitaria di Torino al centro del caso legato al suo pandoro griffato.

L’Antitrust nei giorni scorsi aveva sanzionato l’influencer perl’iniziativa benefica, rivelatasi ingannevole, a favore dei bambini malati dell’Ospedale Regina Margherita di Torino. lI caso è quello del “Pandoro Pink Christmas” che avrebbe lasciato intendere ai consumatori che, comprandolo, avrebbero contribuito a una donazione all’Ospedale per acquistare un nuovo macchinario per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing quando in realtà la donazione da parte di Balocco era stata fatta già molto tempo prima. Per l’autorità si è dunque trattato di “pratica commerciale scorretta” e di una comunicazione “non diligente” e per questo ha multato Balocco per 420 mila euro, Fenice (titolare dei marchi “Chiara Ferragni”) per 400 mila euro e TBS Crew (che detiene i diritti sulla persona Chiara Ferragni) per altri 675 mila euro.

Da qui l’annuncio di Chiara Ferragni della donazione, spiegata sui social così