Dopo la rottura con Ciconte, FdI Cavaria ribadisce “piena fiducia al sindaco”

“La consigliera Ciconte moderi i toni”. A dirlo è una nota di Fratelli d’Italia Cavaria con Premezzo, che interviene dopo la rottura tra l’assessore all’urbanistica e il resto della maggioranza sostegno del sindaco Zeni.

Il passaggio in aula, prima di Natale, è stato particolarmente animato, persino con l’intervento della polizia locale a dividere Ciconte da altri consiglieri e assessori piuttosto arrabbiati con la collega, dopo il ritiro delle deleghe da parte del sindaco.

Oggi Fratelli d’Italia ribadisce la fiducia nel sindaco Zeni, che è al primo mandato e in primavera si presenterà agli elettori per il rinnovo. Lo stesso partito ricorda poi che la rottura con Ciconte era stata sollecitata dalle stesse forze di maggioranza al sindaco.

Qui di seguito la nota integrale del circolo FdI

Fratelli d’Italia Circolo Cavaria Premezzo rappresentata dal Consigliere Comunale Sig. Davide Bertoli, dopo quanto emerso nei giorni scorsi a seguito degli eventi avvenuti nel Consiglio Comunale del 20 dicembre 2023 e dalle notizie comparse sulla stampa, a seguito della comunicazione del Sindaco Zeni Franco inerente la revoca delle deleghe di Vicesindaco e dell Assessorato ai Lavori pubblici, Edilizia Privata e Urbanistica alla Consigliere Sig.ra Ciconte Lucia con il presente comunicato DICHIARA la piena fiducia e sostegno al Sindaco Zeni e all’ operato di questa Amministrazione che in questi anni ha dimostrato capacità di affrontare le questioni amministrative con concretezza e competenza, perseguendo come obiettivo finale il bene pubblico, le priorità dei giovani, delle famiglie, degli anziani e non da ultimo delle imprese del territorio.

Riteniamo importante specificare, che la decisione di revoca da parte del Sindaco Zeni nasce da una lettera controfirmata da più del 50% tra Assessori e Consiglieri comunali, nella quale si chiedeva, una presa di posizione da parte del sindaco nei confronti dell’allora Vicesindaco Ciconte, la quale palesemente lontana dalle vedute della maggioranza.

Costatato le continue richieste formali, anche atte di fatto ad ostacolare il Lavoro degli uffici, dei responsabili di Servizio, non che l’operato del Sindaco e della Giunta, invitiamo la consigliera Ciconte di moderare i toni e di attendere il normale iter previsto anche per i consiglieri dai dispositivi legislativi.