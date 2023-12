Dopo lo scambio di auguri, non si fermano le attività per le feste del Csi Montonate

Archiviato positivamente lo scambio di auguri di sabato 23 dicembre (leggi qui), continua l’iniziativa natalizia targata Montonate Csi: fino al 7 gennaio sarà possibile visitare il presepe allestito presso la cappella votiva di San Gaetano, in Piana di Montonate. Ci sarà la possibilità per bambini e ragazzi di appendere i propri disegni e pensieri per abbellire la location.

«Siamo soddisfatti della partecipazione al nostro tradizionale scambio di auguri territoriale – commentano gli organizzatori -, che ha visto quest’anno circa 200 persone popolare i prati della Piana sotto un tramonto spettacolare. Speriamo vivamente di aver saputo regalare un’atmosfera speciale e dei bei momenti alle tante famiglie e ai numerosi amici intervenuti, a cui va il nostro ringraziamento. Un grazie particolare soprattutto agli asili di Mornago, Crugnola e Montonate che hanno aderito, insieme alle scuole primaria e secondaria di Mornago, all’iniziativa del concorso di disegno, regalando colore e un tocco d’arte alle pareti della cappella».

Nonostante il Natale sia ormai passato, l’iniziativa non è ancora conclusa: infatti, per tutte le feste il Presepe resterà allestito e a disposizione di escursionisti e passanti. Approfittare delle belle giornate e del meraviglioso ambiente dell’Ecomuseo Piane e Luoghi Viscontei del Varesotto è caldamente consigliato.

«Rinnoviamo inoltre il nostro invito – concludono dal Csi Montonate -, rivolto a bambini e ragazzi, di portare le cartoline coi loro pensieri e disegni: i migliori tre di elementari e medie saranno premiati al falò della Gioebia di fine Gennaio organizzato dagli amici della ProLoco Mornago, mentre per gli asili ci sarà un riconoscimento per tutti i bambini».