Dopo sei anni torna il Cardo d’Oro. Olgiate Olona torna a premiare i suoi cittadini migliori

Il 16 dicembre 2023 segna una significativa rinascita per il Comune di Olgiate Olona, che ha riattivato la tradizione della consegna del Cardo d’Oro, la massima onorificenza cittadina, dopo sei anni di interruzione. Questa prestigiosa medaglia è attribuita a coloro il cui contributo ha dato lustro e valore alla comunità olgiatese attraverso il loro impegno e le loro azioni.

Durante una suggestiva serata di Concerto di Natale, i cittadini di Olgiate Olona hanno avuto il privilegio di assistere alla consegna di sei Cardi d’Oro da parte dell’amministrazione comunale. Un momento di grande importanza che ha celebrato il merito di sei personalità, riconosciute per il loro straordinario impegno.

Uno dei protagonisti di questa indimenticabile serata è stato Don Remo Ciapparella, coadiutore presso la Parrocchia prepositurale antica Santi Stefano e Lorenzo, che ha ricevuto il Cardo d’Oro per la sua dedizione umana e spirituale alla comunità. La sua instancabile guida e la sua attenzione verso i giovani, sia attraverso l’educazione presso il Centro Familiare Santo Stefano che come docente di religione cattolica, sono state fondamentali per la crescita e l’educazione delle generazioni passate.

Un altro riconoscimento è stato consegnato a Maria Alberti Vignati, ex dirigente scolastica, che ha sempre incarnato valori di etica, senso civico e morale. La sua presenza costante e discreta nei momenti difficili ha contribuito a sostenere e guidare il personale scolastico e le famiglie, diventando un esempio di resilienza durante la gestione della pandemia da Covid-19.

Patrizia Macchi, insegnante e coordinatrice presso la Scuola dell’Infanzia Landriani, è stata riconosciuta per la sua dolcezza e pazienza nel guidare e formare generazioni di piccoli olgiatesi, migliorando costantemente gli ambienti e la didattica scolastica.

La memoria di due figure olgiatesi è stata altresì onorata. Stanislao Prodan, conosciuto come Stanko, è stato ricordato per la sua integrità e passione nella comunità olgiatese, mentre Giovanni Laccabò, giornalista professionista, è stato celebrato per la sua preparazione, la passione per il lavoro e l’impegno civile e sociale.

Infine, un Cardo d’Oro è stato assegnato all’Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Olgiate Olona, riconoscimento alla dedizione costante e all’impegno verso la comunità. La raccolta e distribuzione di beni di prima necessità durante l’emergenza Covid-19 e il supporto ai profughi ucraini testimoniano la loro preziosa presenza nella comunità olgiatese.

Questi sei meritevoli destinatari del Cardo d’Oro rappresentano esempi luminosi di altruismo, dedizione e servizio alla comunità di Olgiate Olona, evidenziando la straordinaria ricchezza umana e civica della città.