Doppio appuntamento a Varese con la grande classica e le musiche natalizie

Domenica 10 dicembre alle 11:15 l’Orchestra UKOM diretta da Carlo Taffuri, accompagnerà con musiche di Purcell, Warlock, Beethoven, Dall’Abaco, la messa domenicale della Comunità Pastorale Beato Don Carlo Gnocchi nella chiesa di S. Teresa di Gesù Bambino a Varese (Bustecche). A conclusione saranno eseguite alcune musiche tradizionali Natalizie.

Questo evento fa parte di un progetto culturale promosso dall’associazione ImmaginArte i cui obiettivi sono quelli di avvicinare i bambini del quartiere alla musica e di farla vivere anche al gruppo della terza età della Parrocchia.

Sempre domenica alle 15:30 al Salone del Liceo Musicale di Varese, Élite Ensemble si esibirà insieme al violista Luca Maggioni e all’oboista Andrea De Francesco con cui verrà eseguita la Sinfonia Concertante n 20 di Stamiz in cui, eccezionalmente e secondo possibile prassi dell’epoca, vedrà l’oboe in sostituzione del violino solista. Il resto del programma vedrà Élite Ensemble impegnato in un repertorio tutto italiano tra Vivaldi, Boccherini e Bossi.

Il costo del biglietto per gli over 18 è di 10 euro, gratis per i soci dell’associazione Amici della Lirica.

I concerti di Natale di ImmaginArte