Doppio appuntamento al Teatro San Giorgio di Bisuschio, tra risate “tradizionali” e nuovi linguaggi della comicità

Due spettacoli teatrali diversi ma ugualmente divertenti sono in programma nel fine settimana al Cine Teatro San Giorgio di Bisuschio.

Domani, venerdì 15 dicembre, alle 21 si ride insieme al gruppo teatrale adulti del percorso formativo di Intrecci teatrali, che propone “Sarto per signora”, commedia brillante in tre atti tratta dal famoso testo di Georges Feydeau.

La commedia vede al centro una coppia di sposi che, dopo solo pochi mesi di matrimonio, dorme in camere separate. Il marito, dottor Moulineaux, è appena rientrato a casa dopo aver trascorso in smoking l’intera notte fuori all’insaputa della consorte. Prende il via una carambola di equivoci, scambi d’identità, sotterfugi e amori segreti dal ritmo serrato ed esilarante.

Ingresso: 5 euro.

Domenica 17 dicembre, alle 17, invece al teatro di Bisuschio andrà in scena l’ultimo spettacolo del progetto teatrale trasnfrontaliero Svalicando.

In scena con “Post Apocalyptique” il Teatro La Ribalta art group di Novara, che con questo spettacolo ha vinto il premio “Fil – Lo studente in giuria” al Milano Fringe Festival.

“Post-Apocalyptique Clown Show” è una visual comedy con musica dal vivo, un’esperienza immersiva per il pubblico che si trova catapultato fin dall’inizio in un futuro post-apocalittico. Il pianeta Terra è ridotto a una desolata palude, gli esseri umani sopravvissuti sono pochi, pochissimi…uno di questi è uno scienziato pazzo che ha accumulato i personali generi di conforto per la sopravvivenza nell’ambiente ostile, ovvero libri, qualche bottiglia di vino, il tumulo in cui ha seppellito il suo amato cane che vorrebbe cercare di riportare in vita, e dischi di tango. Oggetti che sembrano essere l’unica eredità di un’umanità ormai perduta ma non è così, perché dalle terre lontane, attraverso i fumi tossici della storia, fanno la loro comparsa i Clown.

In un mondo in cui le parole sono quasi scomparse, si parla di rado, in un gramelot a malapena comprensibile, e le gag si moltiplicano in un gioco a tre (Luigi Aquilino, Andrea Camatarri, Matteo Chippari sono gli interpreti, con una sorta di regia collettiva coordinata dal primo): ne risulta una formula scenica originale e assurdamente divertente.

Lo spettacolo, adatto anche per ragazzi (a partire dai 10 anni) chiude il progetto Svalicando che ha coinvolto tre realtà appartenenti alla Regio Insubrica (Oltre ad Intrecci Teatrali di Bisuschio, il Teatro la Ribalta di Novara e il Teatro Paravento di Locarno) che hanno scelto di collaborare per garantire un’offerta di spettacoli teatrali condivisa e coordinata da un punto di vista organizzativo, promozionale, culturale ed economico, con il comune obiettivo di individuare nuove forme di condivisione e cooperazione transfrontaliera

Un progetto itinerante che ha toccato diversi istituti scolastici della provincia di Varese, che assisteranno anche a quest’ultimo spettacolo in scena per loro lunedì 18 dicembre al teatro San Giorgio di Bisuschio.

Lo spettacolo nella serata di domenica 17 dicembre (con inizio alle 17, ingresso 5 euro) si concluderà con un aperitivo e un brindisi augurale offerto da Intrecci Teatrali in collaborazione con la Pro loco di Bisuschio.