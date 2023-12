Dote sport, Rs e dipendente regionali: i tre ordini del giorno di Ferrazzi passano nel bilancio lombardo

Il consigliere Luca Ferrazzi del Gruppo Lombardia Migliore ha recentemente espresso soddisfazione per l’approvazione di tre ordini del giorno al Bilancio di previsione di Regione Lombardia, che toccano temi importanti per la comunità lombarda.

Il primo ordine del giorno presentato da Ferrazzi riguarda la “Dote Sport”, un programma di finanziamento per attività sportive giovanili. Attualmente, la dote è limitata a famiglie con un ISEE inferiore ai 15 mila euro, una soglia ridotta rispetto ai 20 mila euro dell’anno precedente. Ferrazzi propone di rivedere questi criteri per includere famiglie con un ISEE leggermente superiore ai 15 mila euro, che attualmente non possono permettersi di iscrivere i figli a corsi sportivi.

Il secondo ordine del giorno riguarda il ripristino delle attività ludico-ricreative nelle residenze per anziani, interrotte a causa della pandemia. Ferrazzi ha sottolineato l’importanza di queste attività per il benessere e la riabilitazione degli anziani e ha sollecitato la Giunta regionale a intervenire per il loro ripristino nelle Case di Riposo, Centri Diurni, RSA e altre strutture simili.

Infine, il terzo ordine del giorno presentato da Ferrazzi riguarda i dipendenti di Regione Lombardia, ai quali è stato ridotto del 50% il valore del Buono pasto dal 2012 a seguito delle politiche del Governo Monti. Ferrazzi ha chiesto alla Giunta Fontana di attivarsi per trovare una forma di sostegno per questi dipendenti, considerando l’alto costo della vita nella regione. Queste proposte riflettono l’impegno di Ferrazzi e del Gruppo Lombardia Migliore per affrontare questioni sociali e economiche significative per la popolazione lombarda.