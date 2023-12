Dove lasciare l’auto per vedere le luci di Natale a Varese, guida ai parcheggi gratuiti

Il Natale si avvicina: gli eventi a Varese si moltiplicano e il centro si affolla per la corsa agli acquisti. Con l’inaugurazione dello spettacolo di luci a Palazzo Estense sono in molti, anche da fuori città, che si organizzano per venire ad assistere alle proiezioni (il Giardino delle Meraviglie sarà attivo tutti i giorni fino al 17 gennaio: dalla domenica al giovedì dalle 17 alle 20, il venerdì, sabato e festivi dalle 17 alle 22) e ai mercatini di piazza Monte Grappa.(foto di Candido Alberici)

Già ma dove lasciare l’auto, senza spendere una fortuna?

È entrata in vigore venerdì 1 dicembre l’ordinanza che rende gratuiti i parcheggi nelle aree verdi di Varese, quelle un po’ più distanti dal centro. In vista del periodo natalizio, l’amministrazione rinnova la misura per favorire l’accesso nel centro cittadino. Fino a metà gennaio sarà possibile posteggiare gratuitamente nei 1500 posteggio delle aree verdi il venerdì pomeriggio dalle 14 e la giornata di sabato dalle ore 10.00. Ai fine settimana si aggiungono anche i giorni da lunedì 19 a sabato 24 dicembre. Tra le aree coinvolte ci sono via XXV Aprile, Casbeno e la zona della Questura, la Brunella, l’area di Biumo, un tratto di viale Belforte e poi Giubiano attorno al cimitero, oltre a via Gradisca e via Lazio.

Nella mappa che trovate qui, le zone verdi con i parcheggi gratuiti

Autobus e navette per arrivare al Sacro Monte

Il comune di Varese chiude ai veicoli privati la strada verso la cima del borgo e propone un’alternativa alle auto: nelle domeniche pomeriggio del 10, 17 e 24 dicembre, tra le 14 e le 18, al Sacro Monte si potrà salire solo in bus e funicolare, godendo però del potenziamento della Linea C che in quel periodo passerà ogni 15 minuti (invece dei soliti 20) e farà una fermata eccezionale anche allo stadio – più precisamente di fronte al Palazzetto (via Manin angolo Valverde) – permettendo ai turisti di lasciare l’auto nell’ampio piazzale De Gasperi. La linea C, in realtà, permette di parcheggiare in diversi punti: come nei parcheggi di piazzale Kennedy, via Cimone, via Maspero, tutti a due euro al giorno e a poche decine di metri dalle fermate, per chi arriva dalla zona est e sud. Inoltre, la C attraversa il centro di Varese: è perciò possibile parcheggiare in centro e poi salire al sacro Monte con il bus e la funicolare (a questo link tutte le informazioni)

Gli eventi alla Schiranna

Anche la Schiranna ospita eventi natalizi. Sabato 16 dicembre ci sarà un mercatino con prodotti enogastronomici locali a cura di Slow Food Provincia di Varese APS oltre a creatività, antiquariato, artigianato e collezionismo a cura di Lombardia Eventi. Domenica 17 dicembre invece mostra mercato dei prodotti enogastronomici locali a cura di Coldiretti Varese (annullati invece gli eventi del 10 dicembre). Nessun problema per lasciare l’auto in quella zona: c’è un ampio parcheggio sterrato.