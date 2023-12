“È un grande onore”: la commozione dei senegalesi di Malpensa per la donazione di Alpini e famiglia Lindelli

È un grazie commosso, quello che arriva dall’Associazione Senegalesi di Malpensa-Lonate Pozzolo: «Per noi è una grande onore, un grande regalo» dice Sy Abou. «Un gesto di grande fiducia e di grande umanità».

Il gesto è la donazione che è stata fatta dalla famiglia Lindelli e dal Gruppo Alpini, a beneficio dell’associazione Senegalesi, che è una realtà importante per tanti lavoratori e famiglie sul territorio intorno all’aeroporto, ma insieme è anche una presenza gioiosa dentro la comunità di Lonate Pozzolo, con la loro festa annuale che richiama tante persone insieme, all’Area Feste Cerello gestita dalla Pro Loco, tra colori sgargianti, musica e buoni sapori.

La consegna della donazione è avvenuta proprio al Cerello, alla presenza anche del nuovo consiglio direttivo della Pro Loco.

«Ci impegneremo e garantiremo il buon uso di questa somma» dice Sy Abou, responsabile delle relazioni nazionali dell’associazione, affiancato dal presidente Assane Mbow, da Madiale Fall, tesoriere dell’associazione, e da Lalla Sy Ed Ndiaya del comitato femminile.

Per la famiglia Lindelli c’erano Virginia e Sandy, rispettivamente moglie e figlia di Franco. È una storia di rapporti personali, di affetto e di grande fiducia reciproca: l’associazione come detto è un riferimento importante per tante famiglie di lavoratori senegalesi che prestano la loro opera nella zona di Malpensa.

Da sottolineare anche che al contributo della famiglia Lindelli si è aggiunto (nel ricordo di Franco, storico presidente) anche il contributo del Gruppo Alpini “Zona 10”, che comprende le penne nere di Busto Arsizio, Castellanza, Ferno, Gorla Minore, Lonate Pozzolo, Olgiate Olona, San Macario, Samarate e Solbiate Olona.