Ecco i nuovi ottanta carabinieri della provincia di Varese

«Più incisivi sul territorio, più vicini al cittadino». Così il colonnello Marco Gagliardo, comandante provinciale dei carabinieri di Varese, ha salutato nella mattina di gli 80 nuovi carabinieri, di cui una delegazione composta da 20 giovani militari ha presenziato alla cerimonia di insediamento al Comando provinciale.

Alla cerimonia era presente anche il Prefetto di Varese Rosario Pasquariello, che ha salutato i nuovi militari augurando loro buon lavoro.

«Il compito che dovrete assolvere riguarda la repressione dei reati, come polizia giudiziaria, ma anche la prevenzione, in concerto con l’attività della prefettura. Vi auguro dunque di svolgere questi obiettivi in maniera serena, e al servizio del cittadino».

A salutare i nuovi militari erano presenti rappresentanti delle amministrazioni di Gavirate, Besozzo, Malnate, Induno Olona, Besano, Porto Ceresio, oltre al primo cittadino di Varese, il sindaco Davide Galimberti.

I carabinieri arrivati a Varese sono giovanissimi e con grande trasporto hanno ricevuto nil slauto degli ufficiali e delle cariche civili presenti alla cerimionia.

I nuovi carabinieri, che hanno frequentato il 141° ed il 142° Corso formativo della Scuola Allievi Carabinieri, andranno a rinforzare diverse Stazioni Carabinieri della provincia, in particolare quelle di Varese, Gavirate, Besozzo, Malnate, Arcisate, Porto Ceresio, Luino, Laveno Mombello, Dumenza, Marchirolo, Ponte Tresa, Cuvio, Busto Arsizio, Cassano Magnago, Castellanza, Fagnano Olona, Lonate Pozzolo, Ternate, Gallarate, Somma Lombardo, Angera, Saronno, Gorla Minore, Tradate, Carnago, Uboldo, Caronno Pertusella, Cislago e Castiglione Olona. Il Comandante Provinciale ha ringraziato, infine, il Prefetto e i Sindaci intervenuti che, con la loro presenza, hanno reso ancor più importante la cerimonia odierna.