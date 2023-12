Edizione natalizia per l’Antico Mercato Bosino di Varese

Giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 dicembre dalle ore 8 alle ore 18.30 in via Marconi e piazza Battistero, nel centro storico di Varese

GIOVEDI’ 14, VENERDI’ 15 e SABATO 16 dicembre, le bancarelle dell’Antico Mercato Bosino, antiquariato e collezionismo a Varese, con le migliori occasioni agli appassionati e a chi cerca idee originali per un regalo. Dalle ore 8.00 alle ore 18.30 in via Marconi e piazza Battistero, nel centro storico di Varese.