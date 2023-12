Elezioni a Caronno Varesino, il centro sinistra organizza il primo incontro

Le elezioni amministrative sono all’orizzonte e a Caronno Varesino ci si prepara a un confronto cruciale. Dopo la caduta della giunta di Raffaella Galli, a metà marzo del 2023 (qui l’articolo) il Comune è commissariato.

Nove mesi durante i quali non si è potuti andare oltre l’amministrazione ordinaria del paese. Fondamentale, quindi, sarà ripartire di slancio e in questo contesto, la formazione delle liste diventa la chiave per conquistare il consenso e plasmare il futuro della comunità.

Al momento di certo c’è una lista civica, “Caronno Cambia”, formata da un gruppo di giovani del paese e guidata da Samuele Celona. Il resto è in via di definizione: il centro sinistra sta pensando di tornare in campo e ha organizzato una riunione lunedì 11 dicembre 2023 alle ore 21.00 nella Sala delle Associazioni dello SPI CGIL in via Turati.

Altri probabili candidati, ma al momento sono solo voci, potrebbero essere l’ex sindaco Mario De Micheli e la fondatrice di SiAmo Caronno, Maria Rosa Broggini.

Galileo Mongera consigliere comunale uscente della lista Civica “Per Caronno” ha inviato in questi giorni una lettera a tutte le persone che da sempre gravitano attorno al gruppo.

“Voglio prima di tutto ringraziare tutti coloro che ritengono, ancora oggi, di poter fare riferimento ai contenuti della “Lista Civica per Caronno” e valutano tuttora attuale il messaggio da noi lanciato nel 2019 – si legge nel testo – . Ho già avuto occasione di rendere noto il mio giudizio sulla fine anticipata e traumatica dell’Amministrazione guidata dalla sindaca Raffaella Galli ma vi propongo alcune riflessioni.

Se in quasi quattro anni dall’entrata in carica dell’amministrazione Galli mai è emerso alcun esplicito dissenso in seno alla maggioranza, perché decidere, improvvisamente, di far saltare tutto con le dimissioni contestuali di sei consiglieri di maggioranza (e quelle inevitabili dei quattro di opposizione) e la conseguente caduta di sindaco e giunta?

Forse perché l’armonia che apparentemente regnava era solo di facciata e si aspettava soltanto il momento e l’occasione giusta per porre fine ad un’esperienza ritenuta ormai logora ed inadeguata anche da chi l’aveva inizialmente promossa e sostenuta?”

“Ancora: il filo conduttore dell’Amministrazione Galli era (come da loro ripetutamente rivendicato) un progetto definito e condiviso o non invece la logica dello stare insieme ad ogni costo per mantenere il proprio vessillo sul Municipio?

Domande retoriche, le mie, con risposte ovvie ed avvalorate dai fatti – continua Mongera-. Mi pare a questo punto legittimo chiedere invece seriamente agli elettori caronnesi se non sia il caso di superare una lunga parentesi durata trent’anni e liquidare con il loro libero voto una esperienza esaurita nei fatti, per aprire una stagione nuova.

Per riflettere su questo e verificare se e quanto noi possiamo contribuire alla svolta necessaria a questo Comune, propongo un incontro per lunedì 11 dicembre. Tutti insieme ci confronteremo e decideremo la nostra proposta ed il conseguente percorso da intraprendere verso le elezioni della prossima primavera”.