Elisoccorso in azione a Cairate per una ciclista investita

Elisoccorso a Cairate per una ciclista di 36 anni investita. L’incidente, le cui cause sono ancora in fase di verifica, è avvenuto verso le ore 19.30 in via Ariosto.

Sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce Rossa di Gallarate, oltre all’elicottero dei soccorsi decollato da Como.

La donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale, quindi con ferite serie ma non in pericolo di vita.

I rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri di Busto Arsizio.