Entrano in servizio i “nuovi“ bolidi su due ruote alla polizia locale di Luino

Sono già oltre 120 i veicoli posti sotto sequestro per la mancanza della copertura assicurativa nel corso del 2023 e oltre una decina le persone sorprese a circolare senza la patente di guida perché mai conseguita o revocata. E proprio per dare un’ulteriore spinta all’attività di vigilanza da parte degli agenti luinesi della polizia locale, da poche settimane sono entrate a far parte del parco mezzi del Comando di Polizia Locale due motociclette Benelli TRK 500, che l’Amministrazione Comunale ha acquistato all’asta indetta dall’ormai dissolta “Unione del Medio Verbano per il servizio di Polizia Locale”, realizzando così un notevole risparmio per le casse comunali.

Con l’arrivo delle nuove motociclette e l’assunzione degli ultimi agenti, avvenuta in tarda primavera, ai quali era richiesto il possesso della patente di guida di categoria A, si chiude il cerchio sul progetto di creare un nucleo motociclisti all’interno della Polizia Locale di Luino, che sarà utilizzato in specifici servizi finalizzati al controllo della viabilità e alla prevenzione e repressione di alcune condotte di guida irregolari come per esempio l’utilizzo del telefono durante la guida.