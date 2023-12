Erogati in Lombardia gli aiuti europei alle aziende agricole: alle aziende varesine vanno 3,5 milioni di euro

“Regione ha erogato 190 milioni di euro a circa 25.000 aziende agricole, con gli stanziamenti previsti nell’ambito dell’Anticipo PAC 2023. Un provvedimento importante e atteso che conferma la grande attenzione verso questo settore che, ricordiamolo sempre, riveste in Lombardia un ruolo fondamentale”. Lo annunciano il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.

I contributi erogati dalla Regione comprendono 144milioni di euro relativi alla Domanda Unica, cui si sommano 45milioni di euro di anticipo PSR, per un totale di quasi 30.000 domande processate.

“Con i pagamenti dell’anticipo Pac – prosegue Alessandro Beduschi – forniamo risorse che le nostre aziende potranno utilizzare non solo per competere sul mercato, ma soprattutto per programmare le loro attività all’insegna della sostenibilità, dell’innovazione tecnologica e nella diversificazione del loro lavoro, rilanciando gli investimenti”.

Nel dettaglio i fondi erogati, suddivisi per provincia:

Bergamo 10.836.000 euro;

Brescia 30.479.648 euro;

Como 2.107.000 euro;

Cremona 22.805.795 euro;

Lecco 968.648 euro;

Lodi 10.112.838 euro;

Mantova 29.712.229 euro;

Milano 14.561.815 euro;

Monza e Brianza 1.204.000 euro;

Pavia 55.516.000 euro;

Sondrio 5.692.935 euro;

Varese 3.521.900 euro;

Sede legale fuori Regione 1.367.467 euro.