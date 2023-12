Escursionista del Varesotto precipita sui monti di Macugnaga

Un escursionista di 34 anni, residente in provincia di Varese, è precitato in montagna nella zona più alta della Valle Anzasca.

L’incidente è avvenuto all’alpe Roffelstaffel in territorio di Macugnaga, sul versante Nord. È stato trovato incosciente da un corridore in montagna che era su quel sentiero ad allenarsi.

Sul posto sono intervenute le squadre del Soccorso alpino della valle Anzasca, che hanno recuperato via terra il giovane, che si trovava in una zona che non consentiva il recupero con verricello. L’uomo è stato intubato e poi trasferito in elicottero al CTO di Torino, in codice rosso.

L’uomo sarebbe stato ritrovato già qualche ora dopo la caduta, presentava gravi lesioni al bacino ed alla testa.