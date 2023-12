Eventi per bambini nel weekend di Natale del 22, 23 e 24 dicembre tra Varese e provincia

Venerdì 22 dicembre i bambini festeggiano l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze e tutto il fine settimana è dedicato all’attesa del Natale con lucine, spettacoli e favole a tema proposte in diverse città e comuni della provincia per celebrare la vigilia e l’antivigilia con tutta la famiglia.

EVENTI

SESTO CALENDE – Come vuole la tradizione, la sera della Vigila Babbo Natale sbarca a Sesto Calende, sul lungofiume, traspoertato non dalla solita slitta trainata da renne, ma dalla barca messa a sua disposizione dalla Pro Loco – L’iniziativa

LAVENA PONTE TRESA – Una magica Vigilia a Lavena Ponte Tresa con l’arrivo di Gesù Bambino nel presepe sommerso. Domenica 24 dicembre dopo la messa delle 21 alla chiesa della madonna della Porta, la fiaccolata fino allo stretto e la posa della statua nelle acque del Ceresio – Tutte le informazioni

LEGGIUNO – Le Lucine di Natale a Leggiuno: ecco tutte le informazioni per l’edizione 2023. Dove parcheggiare, orari, prenotazioni, calendario eventi e novità dell’evento visitabile sino al 7 gennaio – Tutte le informazioni

VARESE – Ai giardini Estensi di Varese si è accesa la meraviglia del Natale. Lo spettacolo di proiezioni, inaugurato nella sera dell’8 dicembre, continuerà tutte le sere fino al 17 gennaio 2024, da ammirare dal parco. E vicino alle rinnovata area giochi c’è la pista di pattinaggio, aperta tutti i giorni – Leggi qui

SOMMA LOMBARDO – Fiaccolata natalizia alla comunità Anffas di Maddalena a Somma Lombardo. Appuntamento venerdì 22 dicembre con ritrovo all’oratorio dove verranno fornite fiaccole e candele – Tutte le informazioni

GORLA MAGGIORE – Nel pomeriggio della vigilia di Natale, domenica, il gruppo giovanile Spazio Zero anima l’atmosfera con foto sull’Ape rossa di Babbo Natale, cioccolata calda e vin brulè– Tutte le informazioni

GEMONIO – Nella notte di Natale, al termine della Messa di Mezzanotte, scambio di auguri con panettone e vin brulé in piazza Vittoria davanti al grande falò gestito dal Gruppo antincendio e promosso in collaborazione con la Pro Loco – Scopri di più

TRADATE – Domenica 24 i musicisti del Corpo musicale Città di Tradatesaranno per le vie del centro per la tradizionale Piva della Vigilia – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – La Slitta di Babbo Natale passa da Mombello e poi da Laveno nel pomeriggio della Vigilia, mentre la sera, dopo la messa, è in programma la processione per la posa del bambin Gesù nel presepe sommerso – Leggi qui

ANGERA – Sabato pomeriggio in piazza Garibaldi dalle ore 14.30 c’è l’aperitivo natalizio, con doni per i bimbi e musica. Partecipazione libera – Scopri di più

CISLAGO – Sabato 23 dicembre dalle ore 16.00 tra le vie del centro concerto itinerante degli zampognari, che allieteranno con musiche popolari e natalizie – Leggi qui

VARESE – Fino al 26 dicembre in piazza Montegrappa c’è un villaggio di Natale, con 30 casette di legno addobbate e illuminate per le feste con musica ed eventi itineranti per grandi e piccini e tantissimi prodotti in vendita – Scopri di più

VARESE – Fino al 6 gennaio, per tutte le domeniche, Babbo Natale sarà al Sacro Monte. Di volta in volta, grandi e piccini, potranno trovarlo in un locale diverso del Borgo e trascorrere il pomeriggio tra lucine e prelibatezze – Tutte le informazioni

SPETTACOLI

VARESE – Tra gli eventi da non perdere nel pomeriggio di venerdì 22 dicembre, c’è il tradizionale appuntamento con il Presepe Vivente, una scenografica sacra rappresentazione che animerà tutta la piazza San Vittore – Scopri di più

CASTIGLIONE OLONA – Sabato 23 dicembre alle 16 in biblioteca, l’attore Giovanni Ardemagni (foto sopra) metterà in scena “I tre Re magi… erano in quattro” rappresentazione teatrale da lui scritta e interpretata per raccontare del quarto dei Re Magi, che portava in dono storie bellissime. Ingresso libero – Lo spettacolo

BISUSCHIO – Il 23 dicembre alle 16,30 Intrecci Teatrali propone lo spettacolo Il regalo di Natale al teatro San Giorgio: una bella storia, panettone, zucchero filato e Babbo Natale – Come prenotare

SARONNO – Sabato 23 dicembre alle ore 11 in Sala Nevera, lo spettacolo per bambini Freddie il postino speciale di Babbo Natale, a cura del Teatro La Fiaba di Andrea Anzani. Ingresso gratuito – Leggi qui

VARESE – Sabato pomeriggio, per l’antivigilia di Natale, in piazza XX settembre c’è lo Spettacolo Mangiafuoco, tra musica, danza, giocoleria e mangiafuoco. A cura di Music For Green Events, in collaborazione con il DUC inVarese – Scopri di più

VERGIATE – Sabato mattina alle ore 10 la biblioteca invita i bambini alla lettura teatrale animata Nena alla vigilia di Natale con l’attrice Arianna Rolandi su testo e regia di Silvia Priori di Teatro Blu. Partecipazione gratuita –L’iniziativa

CISLAGO – Sabato 23 dicembre, alle ore 15 in Piazza Toti, Christmas Show on ICE, un’esibizione di pattinaggio artistico su ghiaccio degli atleti della scuola ICE Emotion – Scopri di più

CASSANO VALCUVIA – Sabato sera al Teartro periferico va in scena La leggenda del quarto Re Mago. Sul palco una grande cornice per contenere tutta la strumentazione per una narrazione vivace e poetica – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Aspettando Natale con la musica dei film Disney, la Filarmonica e la Compagnia della Gru. Una serata di musica e racconti sabato 23 dicembre alle 21 alla palestra comunale di via De Gasperi. Ingresso libero e gratuito – Tutte le informazioni

GIOCHI E LABORATORI

VENEGONO INFERIORE – Venerdì 22 dicembre alle ore 16.45 lettura animata del libro “Il Grinch e il natale perduto” per i bambini dai 6 anni. A seguire un piccolo laboratorio a tema – Come partecipare

PATTINARE SUL GHIACCIO – Da qualche anno le piste di pattinaggio su ghiaccio sono, insieme ai mercatini di Natale, tra le attrazioni più amate delle feste invernali. Ecco dove trovarle in provincia di Varese e nelle immediate vicinanze – Leggi qui

VARESE – Ecco gli orari per il periodo delle festività natalizie per pattinare al Acinque Ice Arena di Varese – Qui tutte le info

MAMMA E PAPA’

AZZATE – Il mercatino delle Mamme in Cerchio aggiunge valore al Natale: scegliendo di acquistare a offerta libera allo Stendipanni giochi e addobbi di Natale, si sostengono le attività per le famiglie e un futuro più green – Leggi qui

VARESE – In città torna il “regalo sospeso” per portare il Natale in tutte le case. C’ la possibilità di acquistare un giocattolo, un libro, un oggetto di cartoleria o, perché no, un goloso panettone per chi queste cose le sogna ma non le può avere – L’elenco dei negozi che aderiscono

PER TUTTI – Concerti, presepi e lucine colorano il fine settimana che ci accompagna alle festività natalizie – Cosa fare nel weekend