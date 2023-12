Fagnano tra i Presepi: un concorso fotografico per promuovere l’arte presepiale

La Pro Loco di Fagnano Olona promuove il concorso fotografico “Fagnano tra i Presepi”, per celebrare e promuovere l’arte presepiale.

Il concorso è aperto a tutti i cittadini di Fagnano: ogni individuo o gruppo può partecipare al concorso con più presepi. Per partecipare, è necessario inviare una foto per ogni presepe, in formato orizzontale e ad alta definizione, inviandole all’indirizzo email: eventi@proloco-fagnanoolona.org entro il 20 dicembre 2023.

La votazione dei presepi avverrà online: dal 23 dicembre al 4 gennaio, le foto dei presepi saranno pubblicate sulla pagina Facebook della Pro Loco Fagnano Olona – APS per la votazione. I visitatori della pagina potranno votare i loro presepi preferiti.

La premiazione avverrà il 7 gennaio 2024 alle 18 al Castello Visconteo. Sarà un’occasione per celebrare l’arte presepiale e riconoscere il talento e la creatività dei partecipanti.

Per ulteriori dettagli sul concorso e il regolamento completo, visita il sito web della pro Loco o la pagina Facebook.