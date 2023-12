Famiglie a teatro a Gavirate per lo spettacolo Parole, parole, parole

Ingresso libero per lo spettacolo liberamente ispirato a La grande fabbrica delle parole di Agnès de Lestrade in scena giovedì 28 dicembre alle 16.30

Il Comune di Gavirate invita le famiglie a teatro per trascorrere insieme un pomeriggio di poesia e magia con lo spettacolo “Parole, parole, parole” in programma nel pomeriggio di giovedì 28 dicembre alle ore 16.30

in Sala Consiliare, vicino alla Biblioteca – promotrice dell’iniziativa – in via De Ambrosis 1, a Gavirate.

In un paese lontano in cui le parole hanno un enorme valore i cittadini pesano con molta attenzione ogni sillaba pronunciata. In quel paese le parole non sono gratis ma si acquistano nella bottega di un misterioso venditore.

Sarà lui a raccontare la sua storia preferita, quella di una coppia di amici che si sono allontanati a causa di un amore conteso e che cercano disperatamente di esprimere i sentimenti che provano realmente l’uno per l’altro.

Lo spettacolo è caratterizzato da ritmi e atmosfere magiche e surreali, con trovate scenografiche che permettono agli attori – Antonio Brugnano e Massimo Zatta per la regia di Valentina Maselli – di essere in un luogo e immediatamente altrove, di essere un personaggio e contemporaneamente un altro.

Parole, parole Parole è uno spettacolo liberamente ispirato all’albo illustrato “La grande fabbrica delle parole di Agnès de Lestrade, adatto alle famiglie con bambini a partire dai 5 anni.

Ingresso libero.

Per maggiori informazioni contattare la Biblioteca Comunale allo 0332 748278 oppure scrivendo a biblioteca@comune.gavirate.va.it.