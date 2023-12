Festa della Madonna in Prato alla parrocchia di San Michele a Busto Arsizio l’8 dicembre

Anche quest’anno si rinnova la tradizionale Festa della Madonna in Prato grazie al prezioso aiuto dei bambini, dei genitori e dei nonni della Parrocchia San Michele di Busto Arsizio coordinati dall’Associazione Piccole Mani che da anni sostiene e rinnova questa tradizione San Michelina.

L’appuntamento è per questo venerdì 8 dicembre. Già dalla mattina la piazza San Michele e le vie circostanti saranno animate dai mercatini hobbistici, dai giochi di una volta promossi dal sempre attivo Nunzio Cascino, dalle bancarelle del Lago Maggiore, dall’Associazione Angeli in moto e come da tradizione dalla vendita del dolce tipico del nostro quartiere: i buonissimi Cupett preparati grazie alla collaborazione della pasticceria Martina Tonetti.

Nel pomeriggio, i genitori dell’Associazione Piccole Mani e della scuola dell’infanzia S.S. Giuseppe e Paolo della Parrocchia San Michele, cureranno la vendita della cioccolata, del vin brulè e dei manufatti prodotti con impegno e il cui ricavato servirà a supportare le attività della scuola dell’infanzia Santi Giuseppe e Paolo. La festa sarà arricchita dall’attesa presenza dell’Arivescovo Monsigor Mario Delpini. Sarà con noi sul palco allestito proprio davanti alla Chiesa di Madonna in Prato alle 15.30 per benedire le statue del Bambin Gesù che ogni bambino potrà portare con sé, subito dopo potrà assistere al vero cuore della manifestazione: il suggestivo lancio dei palloncini da parte dei bambini della scuola materna e delle scuole primarie della città (i palloncini saranno in vendita il pomeriggio stesso). Ma non è finita…arriverà anche Babbo Natale con la sua motoslitta accompagnato dalle motorenne!

La Chiesa San Michele sarà aperta e li si potrà ammirare il Presepe frutto del lavoro e dell’impegno dei parrocchiani. Piccoli e grandi non potete mancare a questo grande momento di festa che, lontano da ogni significato politico, si inserisce nel solco della tradizione di San Michele e che si tramanda di generazione in generazione unicamente per festeggiare la bellezza del Natale e la meraviglia dei bambini. Si ricorda che la manifestazione prevederà la chiusura delle strade circostanti dalle 7 alle 20: dall’incrocio tra le vie Quintino Sella e Vespri Siciliani, la Piazza San Michele fino alla Piazza Manzoni saranno allestite le bancarelle e tutte le attrazioni della giornata. Vi aspettiamo numerosi per festeggiare questa festa dove i veri protagonisti sono i bambini! I bambini, i soci e il direttivo dell’Associazione Piccole Mani