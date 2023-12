Festa di Natale a canestro per i piccoli ospiti dell’oncoematologia di Varese

Una giornata speciale, quella di ieri (mercoledì 20) per i bambini ricoverati nel reparto di Oncoematologia Pediatrica di Varese che hanno festeggiato l’avvicinarsi del Natale con alcuni giocatori della Openjobmetis di basket.

Una grande emozione per i piccoli pazienti ricoverati – o presenti per terapie e visite – nella struttura interna all’Ospedale Del Ponte: la delegazione biancorossa era composta dall’americano Sean McDermott (tra l’altro papà di una bambina ormai “mascotte” del parterre del palazzetto) e dagli italiani Davide Moretti e Nicolò Virginio, accompagnati dal team manager Max Ferraiuolo e da Raffaella Dematté, responsabile relazioni esterne della Pallacanestro Varese.

L’iniziativa fa parte del più ampio progetto “Un canestro contro il tumore infantile”, nato proprio dalla collaborazione tra Fondazione Giacomo Ascoli e Pallacanestro Varese (che ha avviato una serie di iniziative ancora più ampia legate al sociale e alla comunità).

«È stato un momento importante di gioco e spensieratezza per tutti i bambini e i ragazzi presenti – spiega Marco Ascoli, papà di Giacomo a cui è intitolata la Fondazione – Siamo convinti che migliorare il benessere e la qualità della vita dei bambini e delle famiglie impegnate nei percorsi di cura contribuiscano a rendere più efficaci le terapie. Ringrazio i campioni della Pallacanestro Varese per aver regalato ai nostri pazienti questo pomeriggio di festa che sono sicuro dona loro gioia e nuova energia per affrontare le cure verso la guarigione».

Raffaella Dematté ha invece affermato: «Siamo molto felici di aver partecipato al pomeriggio di festa nel reparto di oncoematologia dell’Ospedale Del Ponte. Ringrazio la Fondazione Ascoli con i suoi preziosi volontari, i medici ma, soprattutto, i piccoli pazienti che ci hanno accolto calorosamente e giocato con i nostri giocatori. Grazie anche al nostro partner IRCA che oggi è sceso in campo al nostro fianco donando ai bambini le loro tavolette di cioccolato».

L’evento consolida la collaborazione tra Fondazione Giacomo Ascoli e Pallacanestro Varese, società che da tempo segue e supporta i progetti della Fondazione atti a garantire cure sempre all’avanguardia e la miglior qualità della vita possibile ai bambini con patologie oncoematologiche e alle loro famiglie. Anche domenica scorsa, in occasione della partita di campionato contro Milano disputata alla Itelyum Arena di Masnago, era presente un banchetto della “Ascoli” con il panettone artigianale e altri regali solidali proposti dai volontari ai tifosi presenti.